Palmeiras é hendecacampeão Brasileiro e amplia recordes como maior campeão do Brasil

A taça do Campeonato Brasileiro de 2022 já conhece o caminho de casa: a Sala de Troféus do Maior Campeão do Brasil. Com a derrota do Internacional para o América-MG por 1 a 0, em Belo Horizonte (MG), o Palmeiras confirmou na tarde desta quarta-feira (02) seu 11º título da principal competição nacional e registrou uma campanha histórica. Líder desde a 10ª rodada, invicto há 19 jogos e sem perder como visitante até o momento, mais uma vez o Alviverde Imponente ostentou sua fibra e mostrou ao país que de fato é campeão.

O hendeca foi garantido com três rodadas de antecedência. Consistente e regular, o Palmeiras é o time com mais vitórias (21, seguido pelo Flamengo, com 18), menos derrotas (duas, seguido pelo Internacional, com cinco), melhor saldo de gols (37, seguido pelo Flamengo, com 24), melhor ataque (59 gols, seguido por Flamengo e Fluminense, ambos com 56), melhor defesa (22 gols sofridos, seguido pelo Internacional, com 31), maior série de vitórias (seis, entre a 17ª e a 22ª rodada) e maior série invicta nesta edição do Brasileiro (19 jogos, 3ª maior da história dos pontos corridos).

Até o final da competição, o Verdão irá completar 29 rodadas como líder, recorde na história do clube, e alcançará a 3ª posição na lista geral de liderança em uma mesma edição do torneio, superando o São Paulo de 2006, com 27.

Fora de casa, o Palmeiras ostenta uma série de 17 jogos de invencibilidade (dez vitórias e sete empates). Esta já é a maior sequência invicta de um clube como visitante em uma mesma edição da competição, superando os 15 jogos de Internacional de 1972, Vasco de 1978 e São Paulo de 2006. O time alviverde registra o melhor aproveitamento como visitante na história dos pontos corridos, implantado em 2003 (72,5%, seguido por Fluminense de 2012, com 68,4%), e ainda pode ser o primeiro clube a terminar o Brasileiro sem ser derrotado fora de casa desde então, além de poder alcançar o recorde de vitórias com mando adversário no atual formato, ou seja, desde 2006 (tem 10 contra 11 de Fluminense de 2012 e Flamengo de 2019).

Com somente duas derrotas até aqui, o clube também briga para ser o campeão com o menor número de revezes nos pontos corridos (os atuais recordistas são São Paulo de 2006, Palmeiras de 2018 e Flamengo de 2019, todos com quatro resultados negativos). Por fim, ainda pode se tornar o campeão com maior número de jogos sem sofrer gols (atualmente são 18 partidas com a baliza a zero contra 22 do São Paulo de 2007).

O desempenho e a invencibilidade nos clássicos estaduais serviram de cereja no bolo da conquista: em seis duelos contra os rivais paulistas, foram cinco vitórias e um empate.

Campeão também em 1960, 1967, 1967 (Taça Brasil), 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016 e 2018, o Palmeiras se mantém como o clube com mais títulos brasileiros, condição alcançada desde 1973, quando faturou o hexacampeonato. O Verdão dividiu a ponta com o Bahia em 1960 e com Bahia e Santos em 1961. Depois, dividiu a liderança com o Santos de 1973 a 1992, assumiu a ponta isoladamente de 1993 a 2003, dividiu novamente com o Santos de 2004 a 2015 (ambos com oito conquistas cada) e desde 2016 segue isolado na liderança.

O Palmeiras também é o único clube a ostentar títulos brasileiros em seis diferentes décadas (anos 50, 60, 70 e 90 do século XX e décadas de 10 e 20 do século atual). Considerando todos os torneios nacionais, o Maior Campeão do Brasil segue na ponta: agora são 16 conquistas (11 Campeonatos Brasileiros, quatro Copas do Brasil e uma Copa dos Campeões).

Este foi o sétimo título em um período de três anos, feito inédito na história do clube – o recorde anterior era de cinco taças em um triênios, alcançado quatro vezes: 1950 a 1951, 1972 a 1974, 1993 a 1994 e 1998 a 2000. Desde o início de 2020, o Verdão conquistou duas Libertadores (2020 e 2021), dois Campeonatos Paulista (2020 e 2022), uma Copa do Brasil (2020), uma Recopa (2022) e um Campeonato Brasileiro (2022).

No dia exato em que comemoram dois anos desde a chegada ao clube, Abel Ferreira e sua comissão escreveram mais uma página de um livro vitorioso no Brasil. Com o título do Brasileirão 2022, Abel faturou o sexto troféu pelo Palmeiras e igualou Felipão, ficando atrás apenas de Ventura Cambon (7), Vanderlei Luxemburgo (8) e Oswaldo Brandão (10). Os portugueses, que desembarcaram no Brasil no dia 2 de novembro de 2020, já haviam sido campeões da Conmebol Libertadores (2020 e 2021), da Copa do Brasil (2020), da Recopa Sul-Americana (2022) e do Campeonato Paulista (2022).

Entres os atletas, Danilo, Gabriel Menino, Zé Rafael, Raphael Veiga, Rony, Wesley e Veron entraram para o seleto grupo de jogadores que conseguiram conquistar o Paulista, o Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores pelo Palmeiras, se juntando a Weverton, Luan, Gustavo Gómez, Marcos Rocha, Mayke, Gustavo Scarpa e Dudu do atual elenco. Completam a lista Velloso, Cleber, Vitor Hugo, Felipe Melo, Lucas Lima, Zinho e Willian.

Tricampeão da competição pelo clube, Dudu alcançou o topo do ranking de jogadores que mais venceram pelo Verdão no torneio nacional. O camisa 7 chegou a 117 vitórias e superou o goleiro Emerson Leão, com 112. Com seis gols nesta edição, o atacante ainda aparece em segundo na lista de atletas que mais marcaram pelo Palmeiras em brasileiros, com 49 gols, atrás apenas de Cesar Maluco, com 61, e em terceiro entre os que mais atuaram, com 209 jogos, depois de Leão, com 232, e Ademir da Guia, com 216.

Durante a campanha do hendeca, Gustavo Gómez se tornou o zagueiro com mais gols pelo clube em Brasileiros, com 15 (9 marcados nesta edição). Contando a temporada completa, os zagueiros registraram a maior artilharia da história alviverde com 22 no total (11 de Gustavo Gómez, dez de Murilo e um de Luan), superando a antiga melhor marca de 18 bolas na rede alcançada duas vezes: em 1999 (dez gols de Júnior Baiano, cinco de Roque Jr., dois de Cléber e um de Agnaldo) e em 2006 (quatro de Daniel, três de Gamarra e Nen e dois de Dininho, Douglas, Leonardo Silva e Thiago Gomes).

As Crias da Academia também tiveram protagonismo, sendo esta a campanha com o maior número de atletas formados nas categorias de base alviverde marcando gols – seis jogadores balançaram as redes: Danilo, Wesley, Gabriel Veron, Gabriel Menino, Vanderlan e Endrick. Neste cenário, o Brasileirão 2022 se tornou o momento ideal para estreia de Endrick. A revelação entrou em campo aos 16 anos, dois meses e 15 dias e se tornou o atleta mais jovem a jogar pelo Palmeiras em toda a história. Com os gols diante do Athletico-PR, ele também se tornou o palmeirense mais jovem a marcar pelo Verdão, aos 16 anos, 3 meses e 4 dias de idade – o recorde anterior pertencia a Heitor, maior artilheiro do clube até os dias atuais, que fez seu primeiro gol aos 16 anos, 11 meses e 14 dias.

Confira outras marcas do Palmeiras na competição:

> Mais vezes no G-4: 24 (11 títulos, 4 vices, 2 terceiros e 7 quartos lugares).

> Maior goleada em finais: 8 a 2 no Fortaleza em 1960

> Campeão com menos derrotas nos pontos corridos: 4 em 2018

> 3ª melhor campanha de título da história: 78% de aproveitamento em 1993

> 4ª maior sequência de rodadas na liderança dos pontos corridos: 25 em 2022 (em andamento)

> Maior série de vitórias como mandante na história: 18 entre 2018 e 2019

> Maior série de vitórias como visitante na história: 10 entre 1993 e 1994

> Maior série invicta dos pontos corridos e 3ª no geral: 33 jogos entre 2018 e 2019

> 2ª maior série invicta em uma edição de pontos corridos: 23 jogos em 2018

> Maior série invicta como visitante dos pontos corridos e 4º no geral: 19 jogos entre 2021 e 2022 (em andamento)

> Maior série invicta como visitante em uma mesma edição: 17 jogos em 2022 (em andamento)

> Maior série invicta em clássicos estaduais: 25 jogos contra o São Paulo entre 1974 e 2000

Fonte: Agência Esporte