Palmeiras empata com Atlético e está nas quartas de final da Libertadores

O Palmeiras empatou por 0 a 0 com o Atlético-MG, nesta quarta-feira (09), no Allianz Parque, e alcançou as quartas de final da Libertadores pela 12ª vez na história (recorde entre os brasileiros, ao lado Grêmio), sendo a sexta consecutiva (é o recordista isolado entre os brasileiros). No total, o Maior Campeão do Brasil já disputou 46 confrontos eliminatórios na história da Libertadores, levando a melhor em 31 e sendo eliminado (ou ficando com o vice-campeonato) 15 vezes.

O Alviverde também completou 14 jogos de invencibilidade como mandante pela Libertadores (dez vitórias e quatro empates) – o último tropeço foi dia 18 de maio de 2021, diante do Defensa y Justicia-ARG, por 4 a 3, no Allianz Parque.

Diante do Atlético-MG, o Palmeiras está invicto há dez jogos (é a maior série alviverde no confronto). Nos últimos 20 encontros entre os rivais, aliás, foram apenas duas derrotas palmeirenses (com cinco vitórias e 13 empates). No histórico de duelos eliminatórios, o Maior Campeão do Brasil saiu vencedor em seis dos sete confrontos com os atleticanos: levou a melhor em 1996 (oitavas de final da Copa do Brasil), 2000 (semifinal da Copa Mercosul), 2010 (quartas da Copa Sul-Americana), 2021 (semifinal da Libertadores), 2022 (quartas da Libertadores) e 2023 (oitavas da Libertadores) e só foi superado em 2014 (oitavas da Copa do Brasil).

MARCAS INDIVIDUAIS



> Weverton superou Emerson Leão e se isolou na 3ª posição do ranking de goleiros com mais partidas pelo Palmeiras no Estádio Palestra Italia/Allianz Parque (138 jogos, atrás apenas de Velloso, com 153, e Marcos, com 212).

> Gustavo Gómez passou a ocupar a 46ª colocação do ranking de atletas com mais partidas pelo Palmeiras na história (261 jogos, ao lado de Vágner Bacharel).

> Zé Rafael alcançou a 50ª colocação da lista de atletas com mais partidas pelo Palmeiras na história (253 jogos, ao lado de Willian Bigode).

> Rony completou 200 partidas pelo Palmeiras. Atualmente, oito jogadores do atual elenco já atingiram a marca: Dudu (441), Weverton (313), Gustavo Gómez (261), Marcos Rocha (260), Zé Rafael (253), Raphael Veiga (247), Mayke (236) e Luan (232).

O JOGO

Depois de vencer o jogo de ida por 1 a 0, no Mineirão, em Belo Horizonte-MG, o Palmeiras poderia até empatar para garantir uma vaga nas quartas de final da CONMEBOL Libertadores 2023. Com uma atuação muito segura, assim como aconteceu no primeiro encontro com o Galo, o Maior Campeão do Brasil criou diversas oportunidades de gols no Allianz Parque, mas não conseguiu abrir o marcador. Defensivamente, o time comandado por Abel Ferreira também se destacou e segurou o ataque atleticano. Fim de jogo e classificação palestrina.

