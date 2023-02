Palmeiras encara o Corinthians na quinta-feira; Dudu fala sobre a importância do derby

O Palmeiras treinou na terça-feira (14.02), na Academia de Futebol, e seguiu a preparação para o clássico contra o Corinthians, marcado para quinta-feira (16), às 21h30, na Neo Química Arena, pela 9ª rodada do Campeonato Paulista. Dividido em dois, o elenco realizou um trabalho tático de construção de jogadas e transições. Em seguida, os jogadores foram separados em times de sete atletas para uma atividade técnica de enfrentamentos em campo reduzido.

Se atuar no Derby, o atacante Dudu chegará à marca de 100 jogos pelo Palmeiras em Campeonato Paulista. Atualmente, o camisa 7 é o 2º jogador com mais partidas pelo clube em estaduais neste século, atrás somente do ex-goleiro Marcos, com 102. Desde 2015 no Verdão, o ídolo conhece bem a importância do clássico entre Palmeiras e Corinthians.

“Conseguimos o título da Supercopa contra o Flamengo e agora temos os objetivos do Paulista: terminar na primeira colocação geral, que ajuda muito na busca pelo título. Estamos cumprindo nosso papel, mas temos ainda quatro jogos para permanecer na frente. Quinta-feira é um jogo importante contra o Corinthians, para a história do clube, para os jogadores. Clássico sempre motiva, é um algo a mais, e precisamos que nossa equipe esteja mais do que 100% para conquistarmos essa vitória para nós, para o clube e nossa torcida”, afirmou. “Nosso time vem bem no campeonato e esperamos fazer um grande jogo contra o Corinthians. Sabemos da dificuldade que é enfrentá-los no estádio deles, assim como é difícil para qualquer equipe nos enfrentar no Allianz Parque. Esperamos estar em um dia bom para conquistar a vitória”, completou.

Dudu também completa nesta quarta (14) oito anos do primeiro gol marcado com a camisa alviverde – ele foi autor do tento da vitória por 1 a 0 sobre o São Bento, em Sorocaba (SP), pelo Paulista de 2015. Atualmente, o atacante tem 408 jogos (377 como titular), 85 gols e dez títulos pelo clube – é o jogador com mais troféus pelo clube neste século e o 5º maior da história.

“Os recordes são algo que deixam o nome marcado na história do clube. Desde 2015 para cá no Palmeiras, tenho alcançado marcas, quebrado recordes. Sabemos que isso é importante para o jogador, deixar seu nome na história. Tenho bastante tempo aqui ainda, espero conseguir chegar perto de outros grandes jogadores que passaram pelo clube”, completou.

Após a vitória por 1 a 0 sobre o Água Santa, em Diadema (SP), no último domingo (12), o Palmeiras recriou em suas redes sociais uma foto famosa de Dudu com Giovani, tirada em 2015 – na época, a Cria da Academia atuava pelo Sub-11 do clube. O atacante comentou sobre a responsabilidade de servir de espelho para os jovens que sonham chegar ao Profissional do Verdão.

“Fico feliz. Quando cheguei, eu tinha algumas pessoas em que eu me espelhava, procurava seguir. O Prass, o Zé Roberto, pessoas do bem que me ajudaram dentro do clube. Hoje somos espelho para os meninos que sobem da base e fico muito feliz por isso. Espero continuar dando orgulho para eles dentro de campo, fazendo coisas boas para eles continuarem seguindo esse caminho dentro do clube”, disse.

O Maior Campeão do Brasil volta a treinar nesta quarta-feira (15), às 10h, na Academia de Futebol. O clube é o único invicto no Paulista e o único com 100% de aproveitamento como visitante, além de defender a melhor campanha no geral da primeira fase ao liderar o Grupo D com 20 pontos. Tem ainda o melhor ataque (12 gols, empatado com o São Paulo) e a melhor defesa (dois gols sofridos) da competição.

Fonte: Agência Esporte