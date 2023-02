Palmeiras encara o Santos pela pela 6ª rodada do Paulistão

O Palmeiras treinou na tarde desta sexta-feira (03), na Academia de Futebol, e seguiu a preparação para o clássico contra o Santos, sábado (04), às 18h30, no Morumbi, pela 6ª rodada do Campeonato Paulista. Após um trabalho recreativo, jogadores dos setores ofensivo e defensivo foram separados no gramado para atividades técnicas específicas de cada posição.

O Maior Campeão do Brasil venceu as últimas sete partidas contra o Santos (marca que não era obtida desde 1942, quando foi além e chegou a nove triunfos seguidos) e está invicto há dez (sequência que não era registrada desde 1948 – já a última vez que chegou a 11 jogos de invencibilidade foi também em 1942).

Jogo 355 no Morumbi

Esse será o jogo de número 355 do Palmeiras no Morumbi, e o retrospecto é absolutamente equilibrado: 119 vitórias, 116 empates e 119 derrotas. Com mais três gols, o Verdão pode chegar a 450 bolas na rede no local (tem 447 tentos marcados atualmente e 423 sofridos). E contra o Santos, especificamente, são 51 jogos no estádio são-paulino, com 19 vitórias, 20 empates, 12 derrotas, 71 gols marcados e 61 gols sofridos.

A última vez que o Palmeiras disputou uma partida no Morumbi na condição de mandante foi justamente contra o Santos, em 23 de agosto de 2020, quando venceu por 2 a 1 pelo Campeonato Brasileiro, gols de Luiz Adriano e Patrick de Paula. Na ocasião, porém, não houve público por conta do protocolo de combate à pandemia de Covid-19. Desta forma, a última vez que o Verdão mandou uma partida no Morumbi com presença de torcida foi em 23 de setembro de 2007, também pelo Brasileirão: vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, gol de Nen.

No estádio são-paulino, o Palmeiras conquistou importantes títulos ao longo dos anos. Foram quatro troféus de Campeonato Brasileiro (1969, 1972, 1973 e 1993), um de Copa do Brasil (1998), um de Torneio Rio-São Paulo (2000) e dois de Campeonato Paulista (1974 e 1993). Curioso é que o Verdão foi campeão no local antes mesmo do São Paulo, cuja primeira taça foi obtida em 1971, quando venceu o Paulista sobre o Palmeiras por 1 a 0 em jogo marcado pelo erro da arbitragem ao anular um gol legítimo de Leivinha.

Fonte: Agência Esporte