Palmeiras enfrenta hoje o América-MG na final da Copinha

O Verdão disputa pelo segundo ano consecutivo a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, nesta quarta-feira (25.01), às 15h30 (de Brasília), contra o América-MG, no Canindé. O confronto decisivo terá transmissão de Globo, SporTV e Rede Vida.

O Palmeiras chega à partida desta quarta tendo a melhor campanha geral da Copinha, tendo 100% de aproveitamento. Na semifinal, o time alviverde derrotou o Goiás por 2 a 1, no Allianz Parque, com um gol de Kevin e outro contra. Já o América-MG despachou o Santos, vencendo por 3 a 0.

Até o momento, a equipe palestrina venceu as oito partidas que disputou pela Copinha. Somando aos seis triunfos consecutivos da edição passada, o Verdão tem sua maior sequência de resultados positivos na história do campeonato. Neste ano, o time já marcou 28 gols e sofreu apenas três.

Ruan Ribeiro é o artilheiro geral do torneio, com oito gols marcados. O atacante se consolidou como o jogador do Palestra a balançar mais vezes as redes em uma única edição de Copinha. Enquanto isso, na vitória sobre o Goiás, Kevin se tornou o primeiro atleta alviverde a marcar pelo menos um gol em cinco jogos consecutivos pela competição.

Os ingressos para a final são comercializados pela Federação Paulista de Futebol, através do site ingressosfpf.soudaliga.com.br. Os bilhetes para a Arquibancada custam R$ 50 (R$ 25 a meia), enquanto as entradas para a Numerada Coberta saem por R$ 120 (R$ 60 a meia).

Esta é a quarta vez que o Palmeiras chega à final da Copinha. O título do Verdão em 2022 veio com uma goleada por 4 a 0 sobre o Santos na final, realizada no Allianz Parque – Endrick, Giovani e Gabriel Silva (duas vezes) balançaram as redes. Paulo Victor Gomes é o primeiro técnico da história do Palestra a disputar duas decisões consecutivas do torneio.

Veja todos os jogos do Palmeiras na Copinha:

Primeira fase

03/01: Palmeiras 2 x 0 Juazeirense-BA – Anísio Haddad

Gols: Pedro Lima e Ruan Ribeiro

06/01: América-SP 1 x 3 Palmeiras – Anísio Haddad

Gols: Ruan Ribeiro (duas vezes) e Ian

09/01: Rio Preto-SP 1 x 2 Palmeiras– Anísio Haddad

Gols: Allan e Thalys

Segunda fase

12/01: Palmeiras 6 x 0 Sampaio Corrêa-MA – Anísio Haddad

Gols: Kevin, Vitinho, Ruan Ribeiro, Estêvão, Daniel e contra

Terceira fase

14/01: Palmeiras 4 x 0 Juazeirense-BA – Anísio Haddad

Gols: Ruan Ribeiro, Henri, Kevin e Kauan Santos

Oitavas

16/01: Mirassol 0 x 4 Palmeiras – Anísio Haddad

Gols: Kevin, Ruan Ribeiro, Vitinho e contra

Quartas

18/01: Palmeiras 5 x 0 Floresta-CE – Bruno José Daniel

Gols: Ruan Ribeiro (duas vezes), David Kauã, Kevin e Pedro Lima

Semifinal

21/01: Palmeiras 2 x 1 Goiás – Allianz Parque

Gols: Kevin e contra

Final

25/01 – 15h30: Palmeiras x América-MG – Canindé

Fonte: Agência Esporte