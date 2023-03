Palmeiras enfrenta hoje o Ituano pela semifinal do Paulistão

O Palmeiras finalizou a preparação no sábado para a semifinal do Campeonato Paulista contra o Ituano, neste domingo (19;03), às 16h, no Allianz Parque. Invicto na competição, o Verdão busca a vaga na decisão do estadual pelo quarto ano consecutivo e está na semi pela décima vez seguida, fato inédito na história do Paulista.

O técnico Abel Ferreira e seus auxiliares comandaram atividades táticas, com ênfase em construção de jogadas e no posicionamento das bolas paradas. O elenco também disputou um recreativo e alguns jogadores ainda praticaram finalizações e cobranças de bola parada.

Atuando no Allianz Parque, o Verdão tem 21 jogos de invencibilidade no total e 17 pelo Paulista, sendo 14 vitórias e três empates, recorde na história da arena. No encontro com o Ituano na fase de grupos, no Novelli Júnior, em Itu (SP), o Palmeiras venceu por 3 a 1 com gols de Bruno Tabata, Rafael Navarro e um contra.

O Verdão pode se classificar para a quarta final consecutiva de Paulista pela primeira vez desde o fim da década de 70, quando a competição passou a utilizar o sistema de mata-mata no regulamento. A única sequência que o clube já tinha atingido havia sido na década de 90, ao ser finalista em 1992 e 1993 (em 1994, o Verdão faturou o título em pontos corridos; em 1995, voltou a disputar uma final; e em 1996, não houve final porque o Palmeiras conquistou os dois turnos e garantiu a taça).

