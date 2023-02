Palmeiras enfrenta hoje o Red Bull Bragantino pelo Paulistão

Com o empate por 2 a 2 com o Corinthians na última quinta-feira (16.02), o Verdão somou 21 pontos (seis vitórias e três empates) e se manteve como o dono da melhor campanha até o momento da competição. Por conta da combinação de resultados da rodada, o Alviverde, inclusive, já garantiu vaga nas quartas de final do torneio estadual.

Nesta quarta-feira (22), o adversário será o Red Bull Bragantino, às 21h35, no Allianz Parque, pela 10ª rodada.

O atacante Breno Lopes, que atuou nos últimos nove jogos e, por isso, é o atleta com a maior sequência de partidas do elenco atual, enalteceu as chances que recebe da comissão técnica de Abel Ferreira. “Tenho a confiança do grupo. Sempre procuro evoluir e treinar bem para quando chegar ao jogo eu possa receber oportunidades. Fico feliz por essa marca, espero poder dar continuidade junto ao elenco. O Paulista é mais um campeonato que temos vontade de vencer. O primeiro objetivo, que era a classificação, já foi concluído, então agora é buscar o primeiro lugar e trabalhar para esse jogo de quarta, que será muito difícil”, afirmou o camisa 19, que soma 108 duelos e 17 bolas na rede pelo clube.

O herói da CONMEBOL Libertadores de 2020 falou também da importância do descanso após o início de ano intenso. “Importante descansar um pouco com nossa família, com as pessoas que a gente ama. Agora é voltar renovado, com a cabeça boa para dar continuidade. Jogo difícil na quarta-feira, contamos com apoio do nosso torcedor como sempre. Estamos concentrados para fazer um grande jogo e sair com a vitória”, expôs.

Breno comentou ainda sobre os pontos fortes do rival do interior de São Paulo. “O Bragantino é uma equipe muito boa, sempre é um jogo bom contra eles. Jogadores de velocidade na frente, uma defesa sólida. Temos de entrar concentrados, aproveitar que estamos diante de nosso torcedor, para buscar mais uma vitória e seguir essa sequência vitoriosa que temos no campeonato”, concluiu.

Fonte: Agência Esporte