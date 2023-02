Palmeiras está pronto para enfrentar a Ferroviária pelo Paulistão

O Palmeiras enfrenta a Ferroviária, neste domingo (26.02), às 18h30, no Allianz Parque, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista e tenta voltar a liderança do Paulistão, que por enquanto é do São Bento que venceu o São Paulo ontem no Morumbi, por 1 x 0.

Nos treinamentos de sábado (25.02), foi apresentado um vídeo tático no auditório do centro de excelência, os jogadores fizeram ativação muscular na academia e, em seguida, foram para o campo. A primeira atividade foi de ultrapassagens na linha de fundo, cruzamentos e finalizações. Foram aprimoradas ações nos lados direito e esquerdo. Na sequência, o elenco alviverde participou de um recreativo e, por fim, a comissão técnica de Abel Ferreira comandou ainda um trabalho tático de posicionamentos e movimentações específicas.

Em recuperação de uma fratura de dedo na mão esquerda, o goleiro Marcelo Lomba trabalhou, em menor intensidade, com os colegas de posição e com os preparadores Rogério Godoy e Thales Damasceno. Até então, o arqueiro vinha treinando as partes física e técnica como jogador de linha.

Atual campeão estadual, o Verdão é dono da melhor campanha do Paulistão 2023 com 24 pontos, decorrentes de sete vitórias e três empates. O Alviverde é então o único invicto da competição e ainda o time que menos sofreu gols (quatro).

Por falar em quesitos defensivos, Gustavo Gómez e Murilo podem completar 50 partidas como dupla de zaga titular contra a Ferroviária. O retrospecto atual é de 49 embates, com 30 vitórias, 14 empates, 5 derrotas, 37 gols sofridos e 22 jogos sem serem vazados. O paraguaio, com 226 duelos, está a um de alcançar a 66ª posição na lista dos que mais jogaram na história do clube – ele no momento está atrás de Pedrinho Vicençote e Túlio, com 227.

Fonte: Agência Esporte