Palmeiras estreia com goleada; Luighi brilha com dois gols e três assistências

Nesta sexta-feira (03.01), o Cruzeiro apresentou oficialmente seu mais novo reforço para a temporada 2025: o atacante Dudu. Em sua primeira entrevista coletiva na Toca da Raposa, o jogador demonstrou entusiasmo com o novo desafio e revelou detalhes sobre sua chegada ao clube mineiro.

Ansiedade pela parceria com Gabigol

Um dos pontos altos da apresentação foi a menção de Dudu sobre sua relação com Gabigol, ex-jogador do Flamengo, que também está próximo de se juntar ao Cruzeiro. “Temos conversado bastante pelo WhatsApp. O Gabi é um jogador excepcional e tenho certeza que sua chegada fortalecerá ainda mais nossa equipe”, afirmou o atacante, demonstrando otimismo quanto à possível parceria.

Novo capítulo após Palmeiras

Dudu abordou sua saída do Palmeiras com maturidade, preferindo focar no futuro com o Cruzeiro. “O que ficou para trás, ficou para trás. Hoje visto a camisa do Cruzeiro e estou ansioso para iniciar este novo capítulo”, declarou o jogador, evitando comentários sobre sua situação no clube paulista no final da última temporada.

Preparação física e expectativas

O novo camisa 7 da Raposa garantiu estar em boa forma física, revelando que manteve os treinamentos mesmo durante o período de férias. “Me sinto bem preparado fisicamente e estou pronto para contribuir imediatamente”, afirmou Dudu.

Projeto ambicioso do Cruzeiro

O atacante não poupou elogios ao projeto do Cruzeiro, destacando o sonho de construir uma história significativa no clube. “O Cruzeiro está com um projeto muito ambicioso, trazendo grandes jogadores. Tenho o sonho de fazer história aqui”, enfatizou.

Elogios a Fernando Diniz

Dudu também expressou sua admiração pelo técnico Fernando Diniz, com quem trabalhará pela primeira vez. “Diniz é conhecido por sua coragem e por melhorar a qualidade dos jogadores. Estou ansioso para trabalhar sob seu comando”, comentou o atacante.

Perspectivas para a temporada

A chegada de Dudu ao Cruzeiro marca um momento importante na reconstrução do clube, que busca retornar ao protagonismo no cenário nacional. Com a possível chegada de Gabigol e outros reforços de peso, a equipe mineira se prepara para uma temporada promissora em 2025.

A apresentação de Dudu reforça as ambições do Cruzeiro para o ano, sinalizando um time que promete ser competitivo e atrativo para os torcedores. A expectativa agora é ver como o atacante se integrará ao elenco e contribuirá para as aspirações do clube nas competições que estão por vir.

