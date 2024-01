Palmeiras faz primeiro treino com bola da temporada com os novos reforços

Após ter realizado testes e avaliações na parte da manhã, o elenco do Palmeiras fez na tarde desta segunda-feira (08), na Academia de Futebol, o primeiro treino com bola da temporada 2024. Os jogadores almoçaram no refeitório e descansaram nos quartos do centro de excelência antes da atividade. Aníbal Moreno, Caio Paulista e Bruno Rodrigues (os três reforços da temporada) trabalharam normalmente com o grupo. O atacante Dudu e o meio-campista Gabriel Menino cumpriram cronograma com o Núcleo de Saúde e Performance.

O treino foi dividido em dois. No campo 1, os atletas aprimoraram, orientando-se por estacas, movimentações e linha de passe. No campo 3, foi colocado em prática um treino em dimensões reduzidas com duas equipes de oito componentes. Os times foram se revezando nas estações.

Um dos destaques do último Campeonato Brasileiro pelo Cruzeiro, o atacante Bruno Rodrigues falou do seu primeiro dia no Alviverde. “Muito feliz com o meu primeiro dia com a equipe. Agradeço demais pelo acolhimento de todos, fui muito bem recebido. Agora é me adaptar o mais rapidamente possível e esperar as competições começarem”, afirmou.

Ex-São Paulo, o lateral e ponta-esquerda Caio Paulista elogiou o suporte que recebeu dos funcionários palestrinos. “A minha chegada aqui foi muito boa, fui muito bem recepcionado por todos, pelo estafe, que de me deu o total suporte. Já estou bem familiarizado, me sentindo em casa e espero agregar muito a esse grupo”, disse.

Por fim, o meio-campista Aníbal Moreno, ainda tímido, também comentou acerca da recepção que recebeu. “A verdade é que estou muito feliz, os meus companheiros me receberam muito bem e estou muito contente de estar aqui”, contou o argentino, que interagiu mais com o compatriota Flaco López.

O Verdão treina nesta terça-feira (09), novamente em dois períodos: às 10h e às 16h. A estreia oficial do Maior Campeão do Brasil no ano será no dia 21 contra o Novorizontino, às 16h, no interior paulista, pela primeira rodada do Paulistão. Na quinta (11), está previsto um jogo-treino contra o Rio Branco.