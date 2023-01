Palmeiras faz treino com reservas e crias da Academia visando jogo contra o Ituano

Um dia após ter empatado com o São Paulo por 0 a 0 no Allianz Parque, o Palmeiras começou na manhã desta segunda-feira (23), na Academia de Futebol, a preparação para o duelo com o Ituano, na quarta (25), às 19h30, no Estádio Novelli Junior, em Itu (SP), pela quarta rodada do Campeonato Paulista.

Os atletas que não iniciaram a partida no domingo, incluindo os suplentes que entraram no decorrer do jogo (Atuesta, Bruno Tabata, Rafael Navarro, Flaco López e Breno Lopes), foram a campo e realizaram uma atividade técnica em dois tempos contra Crias do Sub-20. O lateral-direito Mayke, fora dos últimos dois jogos por dores no tornozelo direito, participou em tempo integral.

Único time que ainda não foi vazado na competição, o Palmeiras volta a treinar nesta terça (24), às 10h, na Academia. Atual campeão estadual, o Alviverde soma dois empates (0 a 0 com São Bento e São Paulo) e uma vitória (1 a 0 sobre o Botafogo-SP) na atual edição. Com os dois empates da temporada no Allianz Parque, aliás, o Palmeiras aumentou sua invencibilidade em casa para 17 jogos seguidos, com 11 triunfos e seis empates, além de ter alcançado o quinto jogo sem perder em clássicos (uma vitória sobre o São Paulo, uma vitória sobre o Corinthians, uma vitória sobre o Santos e dois empates com o São Paulo).

Após a partida contra o Ituano, o atual campeão brasileiro disputará o seu primeiro título da temporada, o da Supercopa do Brasil, contra o Flamengo, campeão da Copa do Brasil do ano passado. O embate será no sábado (28), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília-DF, às 16h30.

Fonte: Agência Esporte