Palmeiras faz três no Internacional e é o novo líder do Campeonato Brasileiro

Neste sábado (11.11), Flamengo e Fluminense protagonizaram um jogo intenso, com oportunidades para os dois lados e emoções acirradas, porém terminaram empatados em 1 a 1.

O resultado não foi favorável para o Flamengo em sua luta pelo título do Brasileirão. O clássico, válido pela 34ª rodada, teve todos os elementos de um duelo altamente disputado e terminou igualado com gols de Arrascaeta e Yony González.

A equipe do Flamengo desperdiçou a chance de se aproximar ainda mais da liderança do Brasileirão. O time ficou na quinta posição, com 57 pontos, dois a menos que o líder Botafogo, que ainda tem um jogo a menos. Agora, o Flamengo terá algumas semanas para se preparar devido à pausa para a data FIFA, e só voltará a campo no dia 23, quando receberá o Bragantino às 21h30 (horário de Brasília).

O Fluminense permaneceu na oitava colocação, agora com 47 pontos. Como já assegurou sua vaga na próxima edição da Libertadores ao conquistar o título do torneio, a equipe de Fernando Diniz está apenas brigando por premiações no Campeonato Brasileiro. Na próxima rodada, os tricolores enfrentarão o São Paulo no dia 22, no Maracanã, às 21h30.

O Flamengo começou dominando as ações ofensivas. Investindo em jogadas pelos lados, a equipe rondou a área e exigiu trabalhos do goleiro Fábio. Em uma jogada em que Marlon se atrapalhou, Erick Pulgar roubou a bola e lançou Everton Cebolinha, que chutou e acertou a trave. Em seguida, Filipe Luís cruzou e Luiz Araújo finalizou duas vezes seguidas, mas o goleiro do Fluminense defendeu as duas tentativas. Na sobra, Filipe Luís chutou e o goleiro tricolor salvou com o rosto.

A equipe de Fernando Diniz tentou reagir, apostando em investidas de Arias e finalizações de John Kennedy e Marcelo, mas enfrentava a defesa forte do Flamengo. Enquanto isso, o Flamengo continuava pressionando. Em outro lance pela esquerda, Arrascaeta cruzou e Gerson finalizou no gol, mas Fábio defendeu.

Após tanta pressão, o Flamengo abriu o placar aos 46 minutos. Pulgar aproveitou um espaço e lançou Arrascaeta pela esquerda. O jogador se livrou de Nino e finalizou no canto da meta de Fábio.

No segundo tempo, o Fluminense voltou com novo ânimo depois das entradas de Diogo Barbosa, Lima e Yony González. Trocando passes com segurança, os tricolores abriram caminho para avançar. Arias cruzou, Ganso fez um corte e Yony arriscou, mas sem direção. Lima e Ganso tiveram boas chances logo em seguida. Em seguida, John Kennedy se livrou de um marcador e avançou em direção à área, obrigando Rossi a sair para evitar o gol.

O empate do Fluminense veio aos 17 minutos. Martinelli lançou e Arias subiu livre entre os zagueiros. O colombiano desviou de cabeça e Yony González marcou de carrinho. O autor do gol saiu de campo aos 22 minutos devido a um problema na coxa.

Com a partida equilibrada, o técnico Tite optou por fazer todas as cinco substituições do Flamengo. A aposta era na velocidade de Bruno Henrique e no jogo de toque de bola de Everton Ribeiro. O atacante foi acionado, mas, em sua melhor oportunidade, falhou ao tentar cruzar a bola.

O final da partida foi aberto, com os jogadores do Flamengo avançando e os do Fluminense perigosos nos contra-ataques. Gerson, peça chave da equipe rubro-negra, entrou na área e finalizou, mas Alexsander fez uma grande defesa. Logo depois, o Fluminense teve a chance de virar o jogo nos pés de John Kennedy, mas Rossi impediu a conclusão.

Gerson teve outra oportunidade e finalizou rasteiro, mas Fábio saltou para defender. Os tricolores também tiveram chances com John Kennedy e Arias. No final, Gabigol e Nino se envolveram em uma confusão, com empurrões.

