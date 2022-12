Palmeiras fecha temporada com 15 títulos em 21 competições e 100% em finais

A temporada de 2022 foi inesquecível para a Sociedade Esportiva Palmeiras, com nada menos do que 15 títulos conquistados em 21 competições oficiais disputadas – o levantamento contabiliza torneios profissionais masculinos e femininos e de categorias de base organizados por Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol), CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e FPF (Federação Paulista de Futebol). Este foi, com folga, o ano mais vitorioso da história do clube, superando 2019, com seis troféus.

O primeiro título alviverde nesta temporada foi a inédita Copa São Paulo de Futebol Júnior, com goleada sobre o Santos por 4 a 0 na final, no Allianz Parque. Já o último deles veio nesta quarta-feira (21), com vitória das Palestrinas por 2 a 1, também contra o Santos na arena palmeirense, pela decisão do Campeonato Paulista Feminino.

Ao todo, o Verdão ganhou seis campeonatos de forma inédita: o Profissional faturou pela primeira vez a Recopa Sul-Americana, superando o Athletico-PR na final; a equipe feminina adicionou a Libertadores à galeria de troféus, com triunfo sobre o Boca Juniors-ARG na decisão; e a Base conquistou, além da Copinha, o Campeonato Brasileiro Sub-17, a Conmebol Libertadores Sub-14 e a Conmebol Magic Cup Sub-14.

Dos 15 títulos assegurados, 14 vieram com vitórias em finais – a exceção foi o Brasileiro profissional, disputado em sistema de pontos corridos. Os times palmeirenses, portanto, registraram 100% de aproveitamento nas decisões ao longo do ano.

Os únicos campeonatos dos quais o Palmeiras participou e não se sagrou campeão foram a Conmebol Libertadores e a Copa do Brasil profissionais, vencidas pelo Flamengo; o Brasileiro e a Supercopa do Brasil femininos, que ficaram com o Corinthians; e os Paulistas Sub-11 e Sub-20, conquistados por Corinthians e Santos, respectivamente – o vice no Mundial de Clubes, realizado em fevereiro, não entra na conta porque corresponde à temporada de 2021.

Confira todos os títulos do Palmeiras na temporada de 2022:

– Masculino: Recopa Sul-Americana, Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro

– Feminino: Conmebol Libertadores e Campeonato Paulista

– Base: Copa São Paulo de Futebol Júnior, Campeonato Brasileiro Sub-20, Campeonato Brasileiro Sub-17, Copa do Brasil Sub-20, Copa do Brasil Sub-17, Conmebol Libertadores Sub-14, Conmebol Magic Cup Sub-14, Campeonato Paulista Sub-17, Campeonato Paulista Sub-15, Campeonato Paulista Sub-13

Fonte: Agência Esporte