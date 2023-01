Palmeiras fica só no empate jogando em casa no Paulistão

O primeiro gigante do futebol paulista a estrear no Paulistão Sicredi, foi o Palmeiras neste sábado (14). Mas, mesmo jogando no Allianz Parque, com o apoio maciço da torcida e com o time titular, não conseguiu sair do empate sem gols com o São Bento. Jaílson e Dudu chegaram a balançar as redes, mas o VAR invalidou os lances.

Com o resultado, o Palmeiras soma o primeiro ponto no Grupo D, mas fica na terceira colocação, já que São Bernardo e Santo André, que estrearam com vitórias lideram a chave. Já o São Bento, com a mesma avaliação lidera o Grupo C, pois os adversários ainda não entraram em campo.

O Palmeiras começou a partida fazendo jus ao fator casa e dando uma boa pressão na defesa do São Bento. Tanto que balançou as redes com Jailson logo aos dez minutos, mas o árbitro marcou impedimento no lance. Minutos depois, Gustavo Gomez chegou a acertar a trave. Por isso, a primeira etapa terminou empatada.

Na volta do intervalo, o duelo seguiu movimentado e aos 38 minutos, Dudu balançou as redes. Gabriel Menino cobrou falta e o atacante apareceu para mandar a bola para o fundo das redes. Mas, depois de analisar o VAR, o lance foi invalidado por conta de impedimento. Sendo assim, o duelo terminou mesmo zerado.

Os dois times voltam a campo já neste meio de semana para a disputa da segunda rodada. Na terça-feira (17), o São Bento recebe o Santo André, às 15h30, no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. Já na quinta-feira (19), o Palmeiras visita o Botafogo-SP, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, às 21h30.







Fonte: Agência Esporte