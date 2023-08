Palmeiras finaliza preparação para encarar o Fluminense no Rio de Janeiro

O Palmeiras finalizou na manhã desta sexta-feira (04), na Academia de Futebol, a preparação para o confronto com o Fluminense, no sábado (05), às 21h, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A comissão técnica de Abel Ferreira comandou um treino tático, com ênfases em movimentações, transições e construções de jogadas, entre outros aspectos. Na parte final, houve um trabalho técnico em dimensões reduzidas.

O zagueiro Gustavo Gómez comentou sobre a atual fase positiva do clube, que vem de três vitórias seguidas – Fortaleza e América-MG pelo Brasileiro e Atlético-MG pela Libertadores. “Estamos bem. Como falou o Abel, voltamos às nossas bases, a ser um time consistente, organizado e intenso. Temos que seguir assim. Fizemos um jogo muito bom na Libertadores, acho que fomos bem também no último jogo do Brasileirão, contra o América-MG. E agora vamos enfrentar um grande adversário, mas estamos bem e temos que seguir assim”, afirmou.

O capitão alviverde falou também a respeito do time carioca. “Será um jogo difícil, contra um time que tem um treinador com uma forma de trabalhar consistente. Mas nós estamos trabalhando para poder fazer um jogo bom, tentar trazer uma vitória para São Paulo e seguir somando no Brasileirão”, disse o paraguaio, estrangeiro com mais jogos na história do Verdão, com 259, e segundo maior zagueiro artilheiro do clube, com 32, ao lado de Loschiavo e atrás apenas de Luís Pereira, com 36.

Por fim, o jogador do elenco com a maior sequência de partidas na atualidade, com 11 duelos consecutivos, enalteceu o momento defensivo do time. “É importante sempre não tomar gols. Se você não toma, já garante pelo menos o empate. Todo mundo trabalha para defender: os pontas, atacantes, meias e volantes, que nos ajudam muito na marcação para fazermos sempre bem nosso trabalho”, concluiu.

Renovações

O Palmeiras definiu nesta semana a renovação dos contratos de cinco jogadores do atual elenco formados nas categorias de base. Naves e Jhon Jhon, que tinham vínculo com o clube até 31 de dezembro de 2025, e Garcia, Vanderlan e Fabinho, cujos vínculos iam até 31 de dezembro de 2026, firmaram um novo contrato válido até 31 de dezembro de 2027.

As Crias da Academia têm batido recordes da história do clube nos últimos anos. Desde 2020, um total de 38 jogadores formados na base do Palmeiras atuaram pelo time profissional. Foram 13 estreias em 2020, 14 estreias em 2021 (recorde no século), uma em 2022 (Endrick) e três em 2023 (Ian, Pedro Lima e Luis Guilherme), além de sete jogadores que já haviam estreado em temporadas anteriores.

Todos os jogos das temporadas 2021, 2022 e 2023 tiveram presença de pratas da casa. Na temporada 2020, apenas um jogo não teve.

Tanto no empate por 0 a 0 com o Athletico-PR como na vitória por 1 a 0 sobre o Ceará, válidos pelas últimas duas rodadas do Campeonato Brasileiro 2021, dez jogadores oriundos da base foram escalados entre os 11 titulares (recorde neste século). Contra o Ceará, após as substituições, foram utilizadas 15 Crias da Academia na mesma partida (outro recorde no século). Também no duelo com o Ceará, foi estabelecido um novo recorde de média de idade entre todos os times em partidas do Brasileiro no atual formato: 19,7 anos contra 21 anos do São Paulo em um jogo de 2019.

Contra o São Bento, pelo Paulista de 2021, foram relacionados 19 jogadores formados na base para uma mesma partida (recorde neste século). E nesta Libertadores de 2023, o Palmeiras bateu o recorde de utilização de atletas formados nas categorias de base em uma mesma edição: 11 (Gabriel Menino, Gustavo Garcia, Naves, Vanderlan, Fabinho, Artur, Jhonatan, Endrick, Ian, Pedro Lima e Luis Guilherme).

Fonte: Esportes