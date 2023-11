Palmeiras goleia o América-MG e amplia liderança no Brasileirão para três pontos

Na noite desta quarta-feira (29), Cuiabá e Internacional se enfrentaram na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gaúchos venceram por 2 a 0, com gols de Enner Valencia e Pedro Henrique.

Com essa vitória, o Internacional conquista seu segundo triunfo consecutivo e chega aos 49 pontos, subindo para a nona posição na tabela. Com essa pontuação, o time assegura sua permanência na Série A, pois abre sete pontos de vantagem em relação à zona de rebaixamento, com apenas mais seis pontos em disputa. Além disso, a equipe está próxima de se classificar para a Copa Sul-Americana.

Já o Cuiabá teve sua sequência de quatro jogos sem derrotas encerrada, com dois empates e duas vitórias. Com 48 pontos, a equipe está na décima posição e, embora seja improvável, ainda há a possibilidade de ser rebaixada.

Na próxima rodada, o Internacional enfrenta o Corinthians fora de casa, na Neo Química Arena, às 18 horas (horário de Brasília) do sábado (2). O Cuiabá enfrentará o Flamengo no Maracanã, às 16 horas do domingo (3).

No jogo de hoje, o Cuiabá teve a primeira oportunidade de perigo aos 20 minutos do primeiro tempo, com Clayson cabeceando rente à trave. O Internacional respondeu aos 26 com uma forte cobrança de falta de Alan Patrick, mas o goleiro Walter fez a defesa. Aos 37, Bustos mandou a bola por cima da meta em um chute após cruzamento de Alan Patrick.

No segundo tempo, o Internacional abriu o placar com Enner Valencia, que dominou a bola no peito e tocou por cima do goleiro Walter após um lançamento de Wanderson. O Cuiabá quase empatou aos oito minutos com Cafú, mas o chute foi para fora. Aos 43, Pedro Henrique marcou o segundo gol para o Internacional, garantindo a vitória e a permanência na Série A do Brasileirão.

