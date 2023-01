Palmeiras goleia o Monte Azul no último teste antes do início da temporada

O Palmeiras derrotou o Monte Azul por 4 a 0 na tarde desta terça-feira (10), no Allianz Parque, em seu último jogo-treino preparatório para a estreia na temporada 2023. Os gols foram marcados por Rony (2), Garcia e López após a disputa de três tempos de 45 minutos. Pela manhã, a equipe havia enfrentado o Audax e vencido por 3 a 0, também na arena.

A atividade foi acompanhada por cerca de 1200 sócios-torcedores Avanti, que participaram do evento-teste do novo sistema de biometria facial nos acessos ao Allianz Parque. O plano é que as novas catracas sejam instaladas gradativamente em cada portão de entrada até que, de forma pioneira no país, o clube consiga cobrir 100% do estádio com essa tecnologia, proporcionando mais agilidade e segurança ao usuário.

O time que disputou o primeiro tempo foi formado por Weverton; Mayke, Luan, Murilo e Piquerez; Jaílson, Zé Rafael e Bruno Tabata; Giovani, Endrick e Rony. Com início agressivo da equipe, o gol inaugural saiu logo nos minutos iniciais: após arrancada em velocidade, Endrick foi derrubado na área e o juiz assinalou pênalti para o Palmeiras – Rony cobrou, a bola tocou a trave e entrou, aos quatro minutos.

Com diversas alterações a partir dos 30 minutos da segunda etapa, a escalação seguinte teve Marcelo Lomba; Mayke (Marcos Rocha), Luan, Murilo e Piquerez; Jaílson (Danilo), Gabriel Menino e Bruno Tabata (Raphael Veiga); Breno Lopes, Endrick (Merentiel) e Rony (Dudu). O segundo gol do Verdão também foi marcado por Rony, aos sete minutos, após cruzamento de Breno Lopes na segunda trave e cabeçada certeira do camisa 10.

O último período de jogo foi completado por alguns jovens do Sub-17: Marcelo Lomba (Vinicius); Garcia, Vitor Reis, Naves e Kauan; Uberaba, Atuesta (Coutinho) e Jhon Jhon; Gabriel Menino (López), Riquelme Fillipi e Merentiel. Aos 11 minutos, depois de receber bom passe de Merentiel, Garcia teve espaço, avançou e bateu cruzado para anotar o terceiro. Aos 27, o lateral ainda deu assistência para López, que subiu alto para testar e marcar o quarto gol.

Desde 2014 no clube, época em que fez parte do intercâmbio do futsal com as categorias de base, Garcia participou de um jogo da campanha do título paulista de 2022 e marcou presença em quatro partidas na campanha do hendeca brasileiro no mesmo ano. O lateral-direito tem 16 jogos ao todo pelo Verdão, sendo o último contra o Atlético-MG, em setembro, pelo Brasileirão. Integrado elenco principal em 2023, ele projeta uma temporada de novas oportunidades.

“É muito importante para nós, jovens, essa troca com os mais experientes. A gente vem fazendo treinos com eles desde o ano retrasado e agora teremos a oportunidade de jogar com eles, então, isso é muito importante para nós. A gente tenta dar continuidade dentro de campo, conversa bastante com eles fora para passar tudo isso lá para dentro”, disse Garcia.

O Palmeiras volta a treinar nesta quarta-feira (11), às 10h, na Academia de Futebol. A estreia oficial na temporada será no dia 14, ante o São Bento, às 18h30, no Allianz Parque, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. Garcia acredita que o jogo-treino com torcida, no Allianz Parque, ajudou a entrar ainda mais no ritmo necessário para começar bem 2023.

“Primeiramente, é dar ênfase ao trabalho que a gente vem fazendo. É uma preparação muito forte e muito boa. Todos nós estamos preparados. Hoje foi o último jogo-treino para termos a certeza de que dia 14, sábado, estaremos prontos para mais um campeonato. Quem entrar vai dar conta do recado, pois estamos todos bem fisicamente e mentalmente”, afirmou o lateral. “O que a gente mais gosta é estar jogando e sentindo esse clima da torcida. Estávamos com saudades e parabéns ao torcedor por ter comparecido”, completou.

Fonte: Agência Esporte