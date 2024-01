Palmeiras goleia o Oeste-SP e avança para segunda fase da Copinha

O time Sub-20 do Verdão derrotou o Oeste-SP por 4 a 1, nesta quarta-feira (10), na Arena Barueri, pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os gols das Crias da Academia foram marcados por Thalys, Estêvão, Gabriel Vareta e Luighi.

Com o resultado, o Palmeiras garantiu a primeira colocação do grupo 24. Na segunda fase da Copinha, o time alviverde terá pela frente o Oeste, no sábado (13), com horário ainda não determinado pela FPF.

Até o momento, o Verdão tem três vitórias pela competição, com 15 gols marcados e um sofrido – este é o maior número de bolas na rede do Palmeiras em uma primeira fase do certame. O artilheiro da equipe é Estêvão, com quatro tentos. Agora, o clube palestrino tem 18 triunfos consecutivos pela Copinha, ampliando o recorde de triunfos em sequência no torneio.

O Palmeiras pode se tornar o primeiro time a conquistar a Copinha três vezes seguidas. Em 2022, o Palestra foi campeão ao golear o Santos por 4 a 0 na final, no Allianz Parque. No ano passado, as Crias da Academia faturaram a taça ao baterem o América-MG por 2 a 1 na decisão, no Canindé.

O jogo

Na primeira finalização, Ian recebeu na entrada da área e arrematou à direita do gol. Em arremate de longe, Kauan Santos soltou uma bomba e carimbou o travessão. Aos 11 minutos, Edney recebeu pela direita e fez cruzamento rasteiro preciso para Thalys, que apenas completou para a rede e abriu o placar. Em seguida, Kauan Santos cruzou pela direita e encontrou Léo na pequena área, mas o goleiro impediu o tento do volante. Aos 22, o Oeste empatou com Rhaisson.

Com menos de um minuto do segundo tempo, Estêvão fez grande jogada e foi derrubado dentro da área. Na cobrança do pênalti, o camisa 10 mandou no ângulo esquerdo e recolocou o Palmeiras na frente. Logo em seguida, os refletores se apagaram com a chuva, e o jogo foi paralizado.

No retorno, aos 14 minutos, Gabriel Vareta fez o levantamento para a área, a bola passou pelo goleiro e entrou. Aos 38, Riquelme lançou na área, Allan escorou e Luighi marcou o quarto do Verdão.

Palmeiras Sub-20: Aranha; Edney, Pedro Felipe, Talisca (Vitor Reis) e Arthur (Luighi); Léo, Ian (Gabriel Vareta) e Kauan Santos (Allan); Estêvão (Vitor André), Thalys (Erick Belé) e Riquelme Fillipi. Técnico: Lucas Andrade.

Veja todos os jogos do Palmeiras na Copinha:

Primeira fase

04/01: Palmeiras 7 x 0 Queimadense-PB – Arena Barueri

Gols: Estêvão (duas vezes), Allan, Talisca, Gilberto, Riquelme Fillipi e Vitor André

07/01: União ABC-MS 0 x 4 Palmeiras – Arena Barueri

Gols: Thalys, Kauan Santos, Estêvão e Riquelme Fillipi

10/01: Oeste-SP 1 x 4 Palmeiras – Arena Barueri

Gols: Thalys, Estêvão, Gabriel Vareta e Luighi

Fonte: Esportes