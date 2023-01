Palmeiras goleia o Sampaio Corrêa e segue invicto na Copinha

O Verdão derrotou o Sampaio Corrêa por 6 a 0, nesta quinta-feira (12), no Estádio Anísio Haddad, em São José do Rio Preto, pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os gols das Crias da Academia foram marcados por Kevin, Vitinho, Ruan Ribeiro, Estêvão e Daniel, além de um contra.

O adversário do Palmeiras na terceira fase da Copinha será a Juazeirense-BA, que eliminou o Atlético-GO nesta quinta. O Verdão duelou com o time baiano em sua estreia nesta edição e venceu por 2 a 0, com gols de Pedro Lima e Ruan Ribeiro. De acordo com a tabela da Federação Paulista de Futebol (FPF), a partida da próxima fase será realizada entre sábado (14) e domingo (15).

O time comandado por Paulo Victor Gomes segue com 100% de aproveitamento na competição, com quatro vitórias, 13 gols marcados e dois sofridos. O artilheiro da equipe no torneio é o atacante Ruan Ribeiro, com quatro tentos.

O Palmeiras chegou à décima vitória seguida pela Copinha, sendo seis na edição do ano passado, aumentando o recorde de resultados positivos da história do clube na competição. O time palestrino vai em busca do bicampeonato, após conquistar o título de forma inédita e invicta em 2022. A campanha vitoriosa culminou com uma goleada por 4 a 0 sobre o Santos na final, realizada no Allianz Parque – Endrick, Giovani e Gabriel Silva (duas vezes) balançaram as redes.

O jogo

A primeira chance do Verdão na partida veio em cabeceio de Pedro Lima, que recebeu cruzamento de Kevin e parou em defesa do goleiro. Em seguida, Kevin fez bela jogada individual pela esquerda, passou por dois e finalizou em cima do arqueiro. Aos 13 minutos, David Kauã encontrou Kevin pelo mesmo lado, e o atacante deixou um marcador para trás, tocou por cima do goleiro e abriu o placar para o Palmeiras.

Depois, Ruan Ribeiro fez passe para Vitinho, que finalizou de direita e exigiu defesa do goleiro. Na sequência, Pedro Lima enfiou boa bola para Ruan Ribeiro, e o atacante chutou para nova intervenção do arqueiro. Aos 35 minutos, Pedro Lima finalizou na trave e, no rebote, Vitinho encheu o pé para ampliar o placar.

No retorno do intervalo, David Kauã bateu escanteio pela direita, Talisca cabeceou e viu o goleiro defender. Aos 13 minutos, Kevin partiu para cima pela esquerda e tocou na medida para Ruan Ribeiro, que fez o terceiro do Verdão. Em finalização de fora da área, Estêvão mandou à direita do gol. Aos 26, o cruzamento de Kevin passou por toda a área e sobrou para Estêvão, que dominou e soltou a bomba para fazer o quarto da equipe.

Quatro minutos depois, Pedro Felipe fez belo lançamento para Daniel, que driblou o goleiro e finalizou para anotar o quinto gol. Em seguida, Estêvão recebeu pela direita e chutou cruzado, exigindo defesa do goleiro. Depois, o camisa 7 fez bela jogada individual e tocou para Daniel, que arrematou por cima do travessão. Para finalizar, Edney cruzou pela direita, e o defensor do Sampaio Corrêa marcou contra.

Palmeiras Sub-20: Aranha; Edney, Henri, Talisca (Pedro Felipe) e Ian; Léo, Pedro Lima (Estêvão) e David Kauã (Patrick); Ruan Ribeiro (Daniel), Vitinho (Thalys) e Kevin (Allan). Técnico: Paulo Victor Gomes.

Regulamento

A terceira fase da Copinha terá 32 equipes, que serão divididas em 16 confrontos. Os clubes se enfrentam em turno único, e o vencedor avança às oitavas de final. Em seguida, a competição conta com quartas, semifinal e final, sendo que todas as partidas são realizadas em duelo único.

Veja todos os jogos do Palmeiras na Copinha:

Primeira fase

03/01: Palmeiras 2 x 0 Juazeirense-BA – Anísio Haddad

Gols: Pedro Lima e Ruan Ribeiro

06/01: América-SP 1 x 3 Palmeiras – Anísio Haddad

Gols: Ruan Ribeiro (duas vezes) e Ian

09/01: Rio Preto-SP 1 x 2 Palmeiras– Anísio Haddad

Gols: Allan e Thalys

Segunda fase

12/01: Palmeiras 6 x 0 Sampaio Corrêa-MA – Anísio Haddad

Gols: Kevin, Vitinho, Ruan Ribeiro, Estêvão, Daniel e contra

Fonte: Agência Esporte