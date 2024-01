Palmeiras goleia Queimadense-PB e assume liderança no Grupo 24

Quatro jogos aconteceram nesta quinta-feira (04) com início às 17h15 e 17h30, válidos pela primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, com estreia e vitória do atual bicampeão Palmeiras, além de outras três partidas com média alta de gols.

O Palmeiras goleou a Queimadense-PB por 7 a 0 na Arena Barueri, em Barueri, e alcançou a liderança do Grupo 24, ultrapassando o Oeste, que também tem três pontos, mas saldo de gols inferior. Com isso, o União ABC-MS assumiu a terceira posição, enquanto o Queimadense-PB é o lanterna, ambos sem pontos.

Jogando no Distrital do Inamar, em Diadema, o Água Santa aplicou goleada por 4 a 0 em cima do Nova Venécia-ES, dando um pontapé inicial bastante positivo na liderança do Grupo 26, ao contrário do rival Capixaba. Ainda nesta quinta, Santos e Remo-PA se enfrentam pela rodada de estreia no mesmo grupo.

Mais cedo, o Ska Brasil acabou derrotado pelo Floresta-CE, em casa, no Estádio Municipal Santana de Parnaíba por 2 a 1. O clube cearense assumiu a ponta do Grupo 18 com três pontos, enquanto os paulistas seguem zerados, assim como Atlético-MG e Timon-MA, que se enfrentam ainda nesta quinta-feira.

O último confronto aconteceu entre União Mogi e Nova Mutum-MT, no Estádio Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes, com vitória do clube Mato-Grossense por 3 a 1, atingindo a liderança do Grupo 28, graças ao saldo de gols. Em segundo aparece o Cruzeiro-MG, também com três tentos, seguido por Capital-TO e União Mogi, ambos zerados.

Confira os jogos desta quinta-feira:

11h

Aster Itaqua-SP 1 x 0 Santo André-SP

Vitória-BA 1 x 0 Picos-PI

13h

Desportivo Brasil-SP 2 x 0 Capivariano-SP

Sfera-SP 1 x 0 Botafogo-SP

Atlético Guaratinguetá-SP 1 x 2 Red Bull Bragantino-SP

Taubaté-SP 2 x 2 Inter de Limeira-SP

Comercial Tietê-SP 1 x 1 Ivinhema-MS

Goiás-GO 1 x 2 Madureira-RJ

13h15

Sport-PE 1 x 0 Cruzeiro-AL

Ibrachina-SP 2 x 1 CSA-AL

15h15

América-MG 2 x 2 Capital-DF

Santa Cruz-PE 2 x 0 Rio Branco-AC

América-RN 0 x 0 Fast Clube-AM

Bahia-BA 0 x 0 Joinville-SC

Cuiabá-MT 4 x 0 Patriotas-PR

Oeste-SP 3 x 0 União ABC-MS

União Suzano-SP 0 x 5 Portuguesa-SP

Cruzeiro-MG 1 x 0 Capital-TO

17h15

Ska Brasil-SP 1 x 2 Floresta-CE

17h30

Palmeiras-SP 7 x 0 Queimadense-PB

Água Santa-SP 4 x 0 Nova Venécia-ES

União Mogi-SP 1 x 3 Nova Mutum-MT

19h30

Atlético-MG x Timon-MA

19h45

Santos-SP x Remo-PA

