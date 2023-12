Palmeiras inicia busca pelo tri na Copinha 2024 com estreia na Arena Barueri

A estreia do Palmeiras na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2024 já tem data marcada: será no dia 4 de janeiro, diante do Queimadense-PB, às 17h30, na Arena Barueri. Esta é a segunda vez que o Verdão tem o estádio como sede na fase inicial da Copinha.

Na segunda rodada, dia 7 de janeiro, as Crias da Academia entram em campo contra o União ABC-MS, às 20h, e encerram a primeira fase contra o Oeste-SP, dia 10 de janeiro, às 17h – os jogos são válidos pelo grupo 24 do torneio.

O Palmeiras é o atual bicampeão da Copinha. O primeiro título, em 2022, veio com a goleada por 4 a 0 sobre o Santos na final, realizada no Allianz Parque. Na sequência, em janeiro deste ano, o segundo título foi sacramentado ao vencer o América-MG por 2 a 1 na decisão, no Canindé.

Além do bicampeonato da Copinha, o time Sub-20 alviverde fechou a temporada 2023 com o título do Campeonato Paulista após bater o São Paulo por 1 a 0 na decisão (2 a 1 no agregado), no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP). Ao chegar à final do estadual, o Palmeiras também garantiu vaga para a Copa do Brasil Sub-20 de 2024.

As Crias da Academia já iniciaram a preparação para a disputa do mais tradicional torneio de base do Brasil na última segunda-feira (11), na Academia de Futebol. Os treinos que antecedem a competição de abertura da temporada serão realizados na Academia de Futebol, comandados pela comissão técnica de Lucas Andrade.

Regulamento

Divididas em 32 grupos, as 128 equipes se enfrentam dentro das chaves em turno único, classificando as duas melhores aos confrontos diretos eliminatórios, que, em caso de empate no tempo normal, serão decididos nos pênaltis.

Veja todos os jogos do Palmeiras na primeira fase da Copinha:

04/01 – 17h30: Palmeiras x Queimadense-PB – Arena Barueri

07/01 – 20h: União ABC-MS x Palmeiras – Arena Barueri

10/01 – 17h: Oeste-SP x Palmeiras – Arena Barueri