Palmeiras recusa R$ 145 milhões pelo zagueiro Gustavo Gómez

O Palmeiras decidiu rejeitar a oferta do Al-Ittihad, clube da Arábia Saudita, pelo zagueiro Gustavo Gómez. Após o time árabe aumentar a proposta de 18 milhões de euros para 30 milhões, equivalente a cerca de R$ 145,7 milhões, o Verdão optou por manter o defensor em seu elenco.

A recusa do Palmeiras significa que o Al-Ittihad está oficialmente fora das negociações pelo jogador. Mesmo com a proposta milionária, o clube brasileiro considerou que Gómez é um atleta fundamental para a equipe e não está disposto a abrir mão de seu talento.

Com essa decisão, o Palmeiras mantém uma das principais peças de seu sistema defensivo. Gustavo Gómez tem se destacado com boas atuações e é considerado um dos melhores zagueiros da América do Sul.

O Al-Ittihad, que conta com jogadores renomados como Benzema e Romarinho, terá que buscar outras opções para reforçar sua defesa.

A rejeição da proposta milionária pelo Palmeiras mostra a determinação do clube em manter seus principais jogadores e buscar o sucesso nas competições em que está envolvido. A permanência de Gustavo Gómez reforça o compromisso do Verdão em brigar por títulos e manter uma equipe forte e competitiva.

O Palmeiras entra em campo nesta quarta-feira (30.08), para fazer o jogo de volta das quartas de final da Libertadores, contra o Desportivo Pereira da Colômbia, no jogo de ida, o Verdão venceu por 4 x 0.

Fonte: Esportes