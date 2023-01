Palmeiras termina fase de grupos com 100% de aproveitamento

Mais duas partidas deram sequência as disputas da terceira e decisiva rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior na noite desta segunda-feira (9). O Palmeiras não teve vida fácil, mas com um gol no último lance, venceu o Rio Preto, por 2 a 1 e terminou isolado na ponta do Grupo 3 com 100% de aproveitamento.

Depois de abrir o placar com Allan, de cabeça, após um cruzamento na medida de Vitinho aos 31 minutos, o Palmeiras viu o Rio Preto empatar ainda no primeiro tempo com Klebinho. Depois de um bate rebate na área, o atacante soltou uma bomba para estufar as redes. Mas, no apagar das luzes, Thalys deu a vitória ao Palmeiras, também de cabeça, nos acréscimos da segunda etapa.

Com o resultado, o Palmeiras terminou na liderança do Grupo 3 com nove pontos ganhos. Já o Rio Preto se despede em terceiro com apenas três pontos somados em três jogos.

Já o Zumbi-AL se transformou em uma pedra no sapato da Ferroviária. Isso porque o time alagoano venceu o Fast Club-AM por 3 a 0 e foi aos seis pontos no Grupo 12. Com isso, o time de Araraquara precisará necessariamente vencer o Corinthians mais tarde para ficar com a segunda vaga da chave.

Fonte: Agência Esporte