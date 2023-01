Palmeiras treina para Super Copa e Lomba comemora invencibilidade no clube

Após ter vencido o Ituano por 3 a 1 na noite de quarta-feira (25), em Itu (SP), pela quarta rodada do Campeonato Paulista, o Palmeiras treinou na manhã desta quinta (26), na Academia de Futebol, em preparação ao duelo com o Flamengo, no sábado (28), às 16h30, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), pela Supercopa do Brasil. Os jogadores que atuaram no interior paulista fizeram recovery na parte interna do centro de excelência. O restante foi a campo e aprimorou conceitos táticos sob o comando da comissão técnica de Abel Ferreira. Foram aperfeiçoados marcações, movimentos específicos, jogadas ensaiadas etc.

Titular contra o Ituano, o goleiro Marcelo Lomba enalteceu o foco do elenco alviverde. “Fico feliz pelo resultado de ontem (quarta-feira), por meus companheiros terem feito os gols, pelo time ter jogado bem. Acho que mostramos uma atitude boa, uma pegada forte, em um campo diferente do nosso. Em 2022, esse mesmo grupo, que talvez não jogue tanto, foi importante em alguns momentos. Quando a gente olha a nossa caminhada em anos anteriores, jogadores que saíram do banco fizeram a diferença. Então, temos de estar sempre preparados, não adianta deixar para nos prepararmos em cima da hora. Temos de nos antecipar em situações que possam aparecer e isso pode ser no sábado ou mais para frente no Paulista, na Libertadores… Isso que procuro colocar na minha mente: valorizar a vitória de ontem e se preparar para 2023, pois queremos estar novamente no pódio, levantando taças, comemorando com nossa torcida”, afirmou.

O camisa 42 está invicto no Maior Campeão do Brasil: são 12 jogos, oito vitórias, quatro empates e apenas cinco gols sofridos. “Fico feliz pelos elogios. Os jogadores brincam comigo sobre a invencibilidade, mas eles também fazem parte disso. Procuro dentro da minha experiência, vivência, trabalhar duro com os outros goleiros, os preparadores Rogerião e Thales, para passar segurança e regularidade. São pontos que eu admiro em um goleiro, fazer as coisas com concentração. Às vezes, a bola está no ataque, mas o goleiro está jogando junto, seja no posicionamento ou orientação. Fico feliz pelas coisas estarem saindo como desejávamos e espero que em 2023 possamos fazer mais um grande ano. Estamos fortes para a decisão de sábado e na liderança do grupo do Paulista. Passo a passo para podermos avançar”, disse.

Lomba estreou pelo Palmeiras há exato um ano, no dia 26 de janeiro de 2022, no triunfo por 3 a 0 sobre a Ponte Preta, no Allianz Parque. Foi campeão da Recopa Sul-Americana, paulista e brasileiro, e as atuações seguras fizeram o clube renovar o seu contrato. Para 2023, ele quer mais. “Bom poder estar aqui um ano depois da minha estreia no clube com um legado, uma história para contar, individual e com o grupo de profissionais do clube. 2022 foi um ano excelente, pudemos conquistar títulos, fruto de muito trabalho, dedicação e acima de tudo um grupo que quer conquistar e quer vencer. Hoje passa um filme na cabeça, lembro de detalhes de jogos, concentrações, momentos de preparação e até o frio na barriga antes de conquistar o Brasileiro. Isso faz parte da carreira de um atleta e tenho certeza de que tomei uma decisão acertada na minha vida que foi vir ao Palmeiras, conhecer essa torcida que sempre apoia e estar com esse grupo de amigos vestindo essa camisa”, concluiu.

O Palmeiras treina nesta sexta (27), às 10h, e segue para a capital federal. Em quatro partidas na temporada, foram duas vitórias (1 a 0 sobre o Botafogo-SP e 3 a 1 sobre o Ituano) e dois empates (0 a 0 com o São Bento e 0 a 0 com o São Paulo).

Fonte: Agência Esporte