Palmeiras vai a Porto Alegre enfrentar o Inter no último jogo da rodada do Brasileirão

Após ter levantado o troféu do Brasileirão na quarta-feira (09.11), no Allianz Parque, o Palmeiras folgou na quinta (10) e treinou na tarde de sexta (11), na Academia de Futebol, em preparação ao duelo com o Internacional, neste domingo (13), às 16h, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), pela 38ª e última rodada do torneio nacional.

Debaixo de chuva, o elenco participou de atividades técnicas em dimensões reduzidas. Os titulares da vitória por 2 a 1 sobre o América-MG realizaram trabalhos regenerativos na parte interna do centro de excelência. O zagueiro Gustavo Gómez foi desfalque porque já viajou para se apresentar à Seleção Paraguaia.

A um jogo de completar 200 partidas pelo Verdão, o lateral-direito Mayke, que renovou contrato com o clube até o final de 2024, falou do seu momento especial. “É um prazer enorme para mim poder bater essas metas em um time tão grande como o Palmeiras. Estou muito feliz por fazer parte desse elenco maravilhoso, conquistar títulos e fazer história no clube. Agradeço a Deus por tudo que está acontecendo na minha vida”, afirmou o camisa 12, peça fundamental na reta final do Brasileiro ao atuar como ponta.

Fonte: Agência Esporte