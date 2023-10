Palmeiras vence Atlético Nacional e vai à final da Libertadores feminina

O Palmeiras assegurou sua vaga na grande final da Libertadores feminina pela segunda vez consecutiva ao vencer o Atlético Nacional por 3 a 1 no Estádio Metropolitano de Techo.

Bia Zaneratto, de pênalti, e Amanda Gutierres, duas vezes, marcaram para o Palmeiras, enquanto Montoya descontou para o Atlético.

Com essa vitória na semifinal, o Palmeiras avança para a decisão e está em busca de seu segundo título, após ter conquistado a taça no ano passado.

Por outro lado, o Atlético Nacional disputará a decisão de terceiro lugar. Na final brasileira, o Palmeiras enfrentará o Corinthians ou o Internacional, que se enfrentam amanhã na outra semifinal para decidir qual deles disputará o título contra o time palmeirense.

No jogo, o Palmeiras mostrou superioridade no primeiro tempo e abriu o placar aos 34 minutos com um pênalti convertido por Bia Zaneratto.

Aos 40 minutos, Amanda Gutierres marcou um gol, que foi anulado pelo VAR ao identificar um toque de mão no lance.

Antes do intervalo, Amanda Gutierres novamente balançou as redes, mas o VAR flagrou um toque de mão e anulou o gol.

No segundo tempo, o Atlético Nacional tentou reagir, enquanto o Palmeiras buscava contra-ataques perigosos.

Aos 23 minutos da etapa final, Flávia Mota cruzou e Amanda Gutierres marcou de cabeça, ampliando a vantagem do Palmeiras.

O Atlético Nacional conseguiu diminuir o placar aos 34 minutos com um belo chute por cobertura de Montoya, mas já era tarde.

Fonte: Esportes