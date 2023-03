Palmeiras vence e vai para quarta final consecutiva do Paulistão

Rumo à final! No jogo de volta das semifinais do Campeonato Carioca, o Flamengo venceu o Vasco por 3 a 1 na noite deste domingo (19), no Maracanã. Os gols rubro-negros foram marcados por Pedro (duas vezes) e Ayrton Lucas, já nos acréscimos da segunda etapa. Com o resultado, o Mengão garantiu vaga na final do Estadual contra o Fluminense.

O jogo

O clássico começou com disputa intensa pela posse de bola. O Flamengo fazia uma marcação sob pressão na saída de bola do Vasco. A primeira boa chegada do time rubro-negro foi aos oito minutos. Arrascaeta tocou para Pedro na meia-lua, o camisa 9 limpou a marcação, mas chutou fraco. A bola saiu pela linha de fundo.

Aos 15’, o Mengão abriu o placar no Maraca! Ayrton Lucas avançou pela esquerda, Capasso tentou o desarme, mas a bola sobrou para Pedro, que bateu de primeira para o gol. A bola ainda desviou em Jair antes de entrar: 1 a 0.

Aos 28’, o Vasco deixou tudo igual no clássico. Após escanteio, Capasso conseguiu se antecipar e cabeceou forte para o gol: 1 a 1. Após o empate, o time de São Januário passou a sair mais para o ataque e, consequentemente, dava mais espaços para o Rubro-Negro.

Aos 38’, boa triangulação do ataque rubro-negro. Arrascaeta serviu Pedro, que tocou de primeira para Gabi. O camisa 10 passou um pouco da bola e bateu para o gol. Léo Jardim fez a defesa. Quatro minutos depois, Arrascaeta encheu o pé de fora da área, a bola foi no canto esquerdo do goleiro, que espalmou para escanteio. Num primeiro tempo movimentado, as equipes foram para o intervalo com o empate.

No início da segunda etapa, o Vasco tentou pressionar o time rubro-negro e teve oportunidades para fazer o segundo. Próximo aos 15’, o técnico Vitor Pereira fez uma substituição tripla na equipe. Saíram Gabi, Rodrigo Caio e Cebolinha para as entradas de Everton Ribeiro, Varela e Vidal, respectivamente.

Com as modificações, o time rubro-negro voltou a ficar com a posse de bola e buscava o ataque. Vale lembrar que, com o empate, o Flamengo se classifica para a final por ter vencido o jogo de ida. A apreensão tomava conta da Nação Rubro-Negra no Maraca.

Aos 34’, Matheus França avançou pela esquerda, entrou na área e foi derrubado por Capasso. O árbitro marcou o pênalti. Pedro bateu no canto direito do goleiro e marcou o segundo do Mengão: 2 a 1.

Por muito pouco, o Mais Querido não fez o terceiro aos 39’. Após contra-ataque, Matheus França saiu cara a cara com Léo Jardim, encheu o pé, mas a bola foi em cima do goleiro cruzmaltino. O Garoto do Ninho entrou muito bem no jogo, mostrando personalidade.

Já nos acréscimos, o Mengão sacramentou a classificação para delírio da Nação! Pedro cobrou falta rápido para Ayrton Lucas, que ganhou na velocidade de Capasso e deu um toquezinho com classe por cima do goleiro para marcar o terceiro, carimbando a vaga na final do Cariocão: 3 a 1.

Escalação do Flamengo

Santos; Fabrício Bruno, Rodrigo Caio (Varela) e David Luiz; Ayrton Lucas, Gerson (Léo Pereira), Thiago Maia, Arrascaeta (Matheus França) e Cebolinha (Vidal); Gabi (Everton Ribeiro) e Pedro.

Técnico: Vitor Pereira.

Escalação do Vasco

Léo Jardim; Puma Rodríguez, Manuel Capasso, Léo e Lucas Piton; Rodrigo (Nenê), Andrey Santos e Jair (Barros); Alex Teixeira (Orellano), Gabriel Pec (Erick Marcus) e Pedro Raul (Eguinaldo).

Técnico: Maurício Barbieri.

Ficha técnica

Vasco 1×3 Flamengo

Local: Maracanã-RJ

Data e hora: 19/03/2023 às 18h

Arbitragem: Bruno Arleu de Araújo, Luiz Cláudio Regazoni e Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha

Cartões amarelos: David Luiz (FLA), Alex Teixeira (VAS), Jair (VAS), Fabrício Bruno (FLA), Gabriel Pec (VAS), Gerson (FLA)

Gols: Pedro (15’1ºT e 36’2ºT), Capasso (28’1ºT) e Ayrton Lucas (46’2ºT).

Fonte: Agência Esporte