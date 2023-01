Palmeiras vence Goiás e é o primeiro finalista da Copinha 2023

O Verdão está na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior! Neste sábado (21), o atual campeão do torneio derrotou o Goiás por 2 a 1, no Allianz Parque, e carimbou vaga na decisão. Além de uma pintura de Kevin, as Crias da Academia balançaram as redes com um gol contra.

O adversário do Palmeiras na grande final da Copinha será definido a partir do confronto entre América-MG e Santos, que acontece na noite de domingo. A decisão será realizada na quarta-feira (25), dia que marca o aniversário da cidade de São Paulo, em local ainda não definido.

O Verdão avança à final da competição com 100% de aproveitamento. Desde o início do torneio, a equipe comandada por Paulo Victor Gomes venceu as oito partidas que disputou, com 28 gols marcados e apenas três sofridos. O atacante Ruan Ribeiro é o artilheiro geral do campeonato, com oito tentos anotados.

O Palmeiras chegou à 14ª vitória consecutiva na Copinha, sendo seis em 2022 e oito na atual edição, aumentando o recorde de resultados positivos em sequência do clube na história da competição. Em busca do bicampeonato, o Palestra conquistou o título de forma inédita e invicta no ano passado, culminando a campanha vitoriosa com uma goleada por 4 a 0 sobre o Santos na final, realizada no Allianz Parque – Endrick, Giovani e Gabriel Silva (duas vezes) balançaram as redes.

24,016 torcedores estiveram presentes no Allianz Parque. O número representa o recorde de público em jogos de base na história do Palmeiras atuando no Palestra Itália/Allianz Parque. A marca anterior era de 20.814 torcedores, na final da Copinha de 2022.

O jogo

Na primeira chance do Verdão no jogo, Kevin cruzou pela esquerda, e Pedro Lima cabeceou para fora. Aos 25 minutos, Kevin recebeu passe pela esquerda, cortou para dentro e finalizou com muita precisão de longe para anotar um golaço e abrir o placar. Em seguida, Vitinho quase marcou de cabeça após cruzamento da esquerda. Aos 33 minutos, o Goiás deixou tudo igual, com Andrey.

No retorno do intervalo, Estêvão fez grande jogada individual, deixou dois marcadores para trás e finalizou para defesa do goleiro, quase marcando um golaço. Na sequência, o arqueiro interviu novamente em chute de fora da área de Pedro Lima. Aos 17 minutos, Ruan Ribeiro cruzou rasteiro pela direita, e o defensor do Goiás mandou contra o próprio gol para recolocar o Verdão em vantagem.

Em escanteio pela esquerda, Kevin cobrou direto para o gol e quase marcou olímpico. Em seguida, Vitinho finalizou para fora após bola atravessada por Pedro Lima. As Crias da Academia se defenderam com eficácia, garantiram a vitória e avançaram à final da competição.

Palmeiras Sub-20: Aranha; Edney, Henri, Talisca e Ian; Léo, Pedro Lima e David Kauã (Estêvão); Ruan Ribeiro (Thalys), Vitinho e Kevin (Patrick). Técnico: Paulo Victor Gomes.

Veja todos os jogos do Palmeiras na Copinha:

Primeira fase

03/01: Palmeiras 2 x 0 Juazeirense-BA – Anísio Haddad

Gols: Pedro Lima e Ruan Ribeiro

06/01: América-SP 1 x 3 Palmeiras – Anísio Haddad

Gols: Ruan Ribeiro (duas vezes) e Ian

09/01: Rio Preto-SP 1 x 2 Palmeiras– Anísio Haddad

Gols: Allan e Thalys

Segunda fase

12/01: Palmeiras 6 x 0 Sampaio Corrêa-MA – Anísio Haddad

Gols: Kevin, Vitinho, Ruan Ribeiro, Estêvão, Daniel e contra

Terceira fase

14/01: Palmeiras 4 x 0 Juazeirense-BA – Anísio Haddad

Gols: Ruan Ribeiro, Henri, Kevin e Kauan Santos

Oitavas

16/01: Mirassol 0 x 4 Palmeiras – Anísio Haddad

Gols: Kevin, Ruan Ribeiro, Vitinho e contra

Quartas

18/01: Palmeiras 5 x 0 Floresta-CE – Bruno José Daniel

Gols: Ruan Ribeiro (duas vezes), David Kauã, Kevin e Pedro Lima

Semifinal

21/01: Palmeiras 2 x 1 Goiás – Allianz Parque

Gols: Kevin e contra

Fonte: Agência Esporte