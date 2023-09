Palmeiras vence Goiás no fim e diminui vantagem do Botafogo na liderança do Brasileirão

O Palmeiras venceu o Goiás por 1 a 0, aos 50 minutos do segundo tempo, com um gol de Breno Lopes. A partida ocorreu no Allianz Parque, nesta sexta-feira (15.09), pela 23ª rodada do Brasileirão.

Com essa vitória, o Palmeiras chegou a 44 pontos e está na vice-liderança da tabela de classificação do campeonato nacional. O time diminuiu, mesmo que temporariamente, a vantagem do Botafogo. O Goiás permaneceu com 25 pontos e ainda luta para se afastar da zona de rebaixamento.

Na próxima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras enfrentará o Grêmio em Porto Alegre, na quinta-feira às 21h30 (horário de Brasília). O Goiás receberá o Flamengo no Estádio da Serrinha, na quarta-feira às 19h.

Durante a partida, o Palmeiras teve controle da posse de bola, mas não conseguiu criar muitas chances de gol. O primeiro tempo foi sonolento e sem muitas emoções.

No segundo tempo, o Goiás voltou mais ousado, propondo um jogo mais ofensivo. Porém, foi o Palmeiras que teve a primeira chance de perigo, com um chute de Rony defendido pelo goleiro Tadeu. O jogo esquentou um pouco, mas ainda faltavam ideias para as equipes.

Aos 14 minutos do segundo tempo, o técnico Abel Ferreira fez duas substituições e mudou o esquema tático do Palmeiras. A torcida se animou, mas ainda não houve grandes oportunidades de gol para a equipe mandante.

Aos 29 minutos, o Palmeiras ficou com um jogador a mais em campo, após a expulsão de Raphael Guzzo por receber dois cartões amarelos. O Goiás chegou a marcar um gol, mas foi anulado por impedimento.

Aos 50 minutos, Breno Lopes marcou o único gol da partida, aproveitando um rebote na área e tirando o goleiro Tadeu da jogada. Na comemoração, o jogador provocou a torcida do Palmeiras em resposta às críticas que recebeu. Após o apito final, a torcida respondeu com gritos de apoio a Breno Lopes.

