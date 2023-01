Palmeiras vence Juazeirense na estreia da Copinha

O Verdão derrotou a Juazeirense-BA por 2 a 0, nesta terça-feira (03), no Estádio Anísio Haddad, em São José do Rio Preto-SP, pela primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os gols do atual campeão do torneio foram marcados por Pedro Lima e Ruan Ribeiro.

O time alviverde assume a liderança do grupo 3 da competição, com três pontos somados. Na próxima rodada, o Palestra enfrenta o América-SP, que entrou na chave após a desistência do Santana-AP, na sexta-feira (06), às 19h30 (de Brasília), no Anísio Haddad.

O Palmeiras manteve a longa invencibilidade em estreias de Copinha, marca que perdura desde 1996. Após conquistar o título do torneio de forma inédita e invicta em 2022, o Verdão vai em busca do bicampeonato com uma equipe reformulada, mesclando atletas que atuaram pelo Sub-17 e Sub-20 no último ano.

O jogo

Na primeira chance do Verdão na partida, Ruan Ribeiro ficou com a sobra dentro da área e cabeceou para defesa do goleiro. Aos dez minutos, Luis Guilherme fez grande jogada individual pela direita e cruzou na medida para Pedro Lima, que testou firme para abrir o placar. Aos 18 minutos, David Kauã foi derrubado dentro da área, e o árbitro assinalou pênalti. Na cobrança, Ruan Ribeiro mandou no canto direito e fez o segundo do Palestra.

Logo em seguida, a Juazeirense teve pênalti a favor, mas Aranha cresceu debaixo das traves e defendeu a cobrança. Após cruzamento da esquerda, Kevin finalizou rente a trave e quase ampliou.

No segundo tempo, Luis Guilherme carregou pelo meio e finalizou de fora da área com perigo. Em seguida, o camisa 10 aproveitou vacilo da defesa, invadiu a área e chutou de direita para defesa do goleiro. Depois, foi a vez de Kauan Santos receber passe por elevação de Pedro Lima, finalizar e ver o arqueiro intervir novamente. Patrick também teve oportunidade, arrancando pela esquerda e chutando em cima do goleiro.

Palmeiras Sub-20: Aranha; Gilberto (Estêvão), Henri, Talisca e Ian; Léo (Vitor André), Pedro Lima e David Kauã (Patrick); Luis Guilherme (Wendell), Ruan Ribeiro (Edney) e Kevin (Kauan Santos). Técnico: Paulo Victor Gomes.

Regulamento

A primeira fase da Copinha conta com 128 equipes, que estão divididas em 32 grupos com quatro times cada. Os clubes se enfrentam em turno único dentro da própria chave, e os dois melhores classificados avançam para a segunda fase. Em seguida, a competição tem terceira fase, oitavas, quartas, semifinal e final, sendo que todas as partidas são realizadas em confronto único.

Veja todos os jogos do Palmeiras na Copinha:

Primeira fase

03/01: Palmeiras 2 x 0 Juazeirense-BA – Anísio Haddad

Gols: Pedro Lima e Ruan Ribeiro

06/01 – 19h30: América-SP x Palmeiras – Anísio Haddad

09/01 – 19h30: Rio Preto-SP x Palmeiras– Anísio Haddad

Fonte: Agência Esporte