Palmeiras vence mais uma e Abel Ferreira alcança centésima vitória pelo clube

Jogando no Allianz Parque, o Palmeiras venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 0, nesta quarta-feira (22.02), em duelo válido pela décima rodada do Campeonato Paulista – com o resultado, o Verdão manteve a melhor campanha do Estadual com 24 pontos conquistados. Após o triunfo, o técnico Abel Ferreira analisou o rendimento do Alviverde em sua centésima vitória no comando do clube.

“O treinador não é ninguém sem os jogadores, isso é consequência do trabalho coletivo dos jogadores. Hoje conseguimos segurar o jogo com as cinco substituições que fizemos”, declarou. “Quero dar parabéns aos meus jogadores porque, depois de dois dias e meio de folga, é difícil retornar. E, mesmo assim, conseguimos ganhar o jogo”, completou Abel.

Ao todo, o treinador soma 171 jogos pelo Maior Campeão do Brasil, com 100 vitórias, 39 empates, 32 derrotas, 285 gols marcados e 136 gols sofridos. Já a comissão técnica portuguesa no geral possui 191 jogos, com 112 vitórias, 45 empates, 34 derrotas, 329 gols marcados e 153 gols sofridos.

Apenas Oswaldo Brandão e Luiz Felipe Scolari ultrapassaram a marca de 100 vitórias em uma única passagem pela equipe. Brandão alcançou o feito duas vezes: 112 vitórias em 195 jogos entre 1958 e 1960 e, depois, 153 vitórias em 263 jogos entre 1971 e 1975. Já Felipão conquistou 126 vitórias em 253 jogos entre 1997 e 2000.

No geral, além de Abel, outros cinco treinadores conseguiram 100 resultados positivos ou mais pelo Alviverde: Oswaldo Brandão (327), Vanderlei Luxemburgo (244), Luiz Felipe Scolari (237), Ventura Cambon (179) e Rubens Minelli (117). Com isso, Abel é o 6º treinador com mais vitórias pelo Palmeiras na história, atrás de Rubens Minelli, com 117. Entre os estrangeiros, é o 2º, atrás apenas do uruguaio Ventura Cambon, com 179.

Confira abaixo a entrevista coletiva do técnico Abel Ferreira: