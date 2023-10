Palmeiras vence o Coritiba e encerra seca no Brasileirão

O Palmeiras conquistou uma vitória no Campeonato Brasileiro, neste domingo (22), a equipe venceu o Coritiba por 2 a 0 no Couto Pereira, graças aos gols de Piquerez e Gustavo Gómez, garantindo assim a sua posição no G4 após a 28ª rodada.

Para esse jogo, houve mudanças na escalação, com Breno Lopes e Flaco López atuando na frente, enquanto Rony ficou no banco. Além disso, Murillo, Luan e Gómez formaram a zaga. Com esse resultado, o Palmeiras subiu para o quarto lugar, com 47 pontos.

O técnico Abel Ferreira, que estava suspenso, viu sua equipe encerrar uma sequência de quatro derrotas consecutivas no Brasileirão. Considerando também os dois empates contra o Boca Juniors na Libertadores, o Palmeiras não vencia há seis jogos. O próximo desafio será o clássico contra o São Paulo, na próxima quarta-feira (25). Enquanto isso, o Coritiba enfrentará o Santos na quinta-feira (26).

No jogo de hoje, o Palmeiras fez alterações no time. Para retomar as vitórias no Brasileirão, o Alviverde começou com Breno Lopes e Flaco López no ataque, e a dupla se destacou em diversos momentos do jogo. Rony iniciou no banco e entrou no segundo tempo. A defesa, formada por Luan, Murillo e Gómez, mostrou segurança. No meio-campo, Richard Ríos substituiu Gabriel Menino, que está lesionado e passou por uma cirurgia no tornozelo no mesmo horário da partida.

No início, foi o Coritiba que pressionou. O time, lutando contra o rebaixamento, quase marcou com Robson e chegou a marcar um gol que foi anulado após revisão do VAR. Essa oportunidade perdida foi um balde de água fria para a equipe paranaense, que acabou se retraindo ao longo do jogo.

O Palmeiras começou a atuar com mais tranquilidade a partir dos 20 minutos do primeiro tempo e logo abriu o placar e ampliou. Ambos os gols da equipe foram originados de cobranças de escanteio, uma das principais armas da equipe. Com os gols de Gustavo Gómez e Piquerez no primeiro tempo, o Palmeiras garantiu uma noite tranquila e controlou o jogo na segunda etapa.

Fonte: Esportes