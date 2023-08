Palmeiras vence o Cruzeiro e assume vice-liderança do Brasileirão

O Palmeiras venceu o Cruzeiro por 1 a 0 em uma partida disputada no Allianz Parque, ultrapassando a dupla Fla-Flu e alcançando a segunda posição na tabela do Campeonato Brasileiro.

O gol da vitória foi marcado por Flaco López nos acréscimos do segundo tempo, após uma falta cobrada por Raphael Veiga.

Com esse resultado, a equipe comandada por Abel Ferreira chega aos 34 pontos, um à frente do Grêmio, que tem um jogo a menos. O Botafogo lidera o torneio com uma margem confortável de 47 pontos.

O primeiro tempo do jogo foi abaixo das expectativas, com um confronto truncado e poucas chances de gol para ambos os times. As equipes se destacaram mais pelas defesas sólidas do que pelas jogadas ofensivas. Infelizmente, a partida foi marcada pelas lesões de Mateus Vital e Gabriel Menino.

Na segunda etapa, o jogo melhorou um pouco após as substituições feitas por Abel e Pepa nos ataques. Wesley perdeu uma oportunidade clara para o Cruzeiro, enquanto Luís Guilherme errou o alvo pelo lado do Palmeiras. No entanto, foi Flaco López, substituto de Zé Rafael, quem balançou as redes no último lance da partida.

Em relação aos destaques individuais, o início do jogo foi marcado pela contusão de Mateus Vital. O meio-campista precisou ser substituído logo nos primeiros minutos devido a uma colisão com Jhon Jhon. Os erros também prejudicaram o ritmo da partida, com o Palmeiras encontrando dificuldades contra a defesa do Cruzeiro e o time mineiro tendo dificuldades em criar jogadas ofensivas.

No final do primeiro tempo, Gabriel Menino também se lesionou e teve que deixar o campo. O jogador sentiu o músculo da coxa e foi substituído por Richard Ríos. O Cruzeiro teve uma boa chance de marcar com Wesley, mas o ex-jogador do Palmeiras errou o alvo. Já o Palmeiras quase marcou em uma falta cobrada por Raphael Veiga, que encontrou Artur, mas o atacante finalizou por cima do gol.

No decorrer do jogo, os técnicos realizaram alterações nas equipes, com Abel substituindo seu trio de ataque titular e Pepa colocando Bruno Rodrigues e Gilberto em campo. O Cruzeiro teve sua melhor chance com Lucas Silva, que deu um belo passe para Wesley, mas o atacante errou o alvo. Já o Palmeiras teve sucesso no último lance do jogo, com Flaco López marcando o gol da vitória após um cruzamento de Veiga.

Com essa vitória, o Palmeiras segue em busca do título do Campeonato Brasileiro, mostrando sua força mesmo poupando alguns titulares. A equipe espera manter o bom desempenho nas próximas partidas e continuar subindo na tabela.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 1×0 CRUZEIRO

Data e horário: 14 de agosto de 2023, às 19h (de Brasília)

Motivo: 19ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Assistentes: Thiago Henrique Farinha (RJ) e Luiz Claudio Regazone (RJ)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Cartões amarelos: Gustavo Gómez, Vanderlan (PAL); Matheus Jussa, Gilberto, Palacios (CRU)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Flaco López (PAL), aos 50 min do 2° tempo

PALMEIRAS: Marcelo Lomba; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Vanderlan; Zé Rafael (Flaco López), Gabriel Menino (Richard Ríos) e Raphael Veiga; Artur (Luís Guilherme), Jhon Jhon (Breno Lopes) e Rony (Endrick). Técnico: Abel Ferreira

CRUZEIRO: Rafael Cabral; William (Palacios), Neris, Luciano Castán e Marlon (Kaiki Bruno); Matheus Jussa, Lucas Silva e Mateus Vital (Filipe Machado); Arthur Gomes (Bruno Rodrigues), Wesley e Papagaio (Gilberto). Técnico: Pepa

Fonte: Esportes