Palmeiras vence o Flamengo e conquista a Supercopa Betano do Brasil 2023

Em jogo de reviravoltas, o Palmeiras venceu o Flamengo por 4 a 3 no Estádio Mané Garrinha, em Brasília (DF), e conquistou o título da competição que abre o calendário brasileiro. Esta é a primeira vez que o Alviverde leva a taça do torneio.Em jogão digno da abertura do calendário de 2023, o Palmeiras chegou ao título na virada. O Flamengo abriu o placar com Gabriel Barbosa de pênalti, aos 25 min do 1ºT. O Verdão empatou logo em seguida, aos 37 min, com gol de Raphael Veiga. A equipe paulista foi para o vestiário na frente do placar com um golaço de Gabriel Menino, aos 48 min.

Na volta do segundo tempo, o Flamengo chegou ao empate com gol de Gabriel Barbosa, aos 5 min. De novo, o Palmeiras voltou a frente novamente com Raphel Veiga, aos 12 min. Três minutos depois coube a Pedro empatar a partida. O Verdão deu atos finais ao duelo com o tento de Gabriel Menino, aos 28 min.

Supercopa do Brasil 2023

Autor de dois gols na decisão, Raphael Veiga celebrou o retorno aos gramados com título. O meia sofreu uma lesão no tornozelo direito no final de 2022 e ficou fora da reta final da temporada.

“Muito feliz, passei por um momento difícil na carreira e fiquei na reta final da temporada de fora, nunca tinha passado por uma cirurgia, mas tem coisas que acontecem na nossa vida pra deixar a gente mais forte e aprender. Procurei ver desse jeito, então fico feliz de voltar a fazer o que mais gosto, fazer gols, ser decisivo e novamente ganhar títulos, o que é o melhor”, destacou.

Com o título, o Palmeiras receberá da CBF a maior premiação já entregue ao campeão da Supercopa Betano do Brasil 2023. O Verdão irá embolsar 10 milhões de reais. O Flamengo, por sua vez, receberá 5 milhões de reais. O valor pago aos dois clubes é mais que o dobro em relação à última edição.