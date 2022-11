Palmeiras vence o Flamengo e é campeão da Copa do Brasil Sub-20

O Palmeiras é campeão da Copa do Brasil Sub-20 de 2022! Neste sábado (11), o time alviverde empatou com o Flamengo por 0 a 0 no tempo normal e bateu a equipe carioca nos pênaltis, na Arena Barueri, no jogo único da final.

Este é o segundo título da Copa do Brasil Sub-20 conquistado pelo Verdão. Em 2019, a equipe palestrina derrotou o Cruzeiro, nos pênaltis, na decisão, faturando a taça no Independência, em Belo Horizonte-MG.

O time comandado por Paulo Victor Gomes terminou o torneio invicto e com uma campanha de destaque, vencendo sete partidas e empatando uma, somando 20 gols marcados e apenas um sofrido. O artilheiro do Alviverde na competição foi o atacante Wendell, com três tentos.

O time Sub-20 do Verdão já tinha entrado para a história em 2022, visto que nenhum clube havia conquistado a Copa São Paulo de Futebol Júnior e o Campeonato Brasileiro Sub-20 no mesmo ano. Em janeiro, o Palmeiras levantou a taça da Copinha, superando o Santos na final. Depois, em setembro, foi a vez da equipe se sagrar campeã do Brasileiro, derrotando o Corinthians na decisão.

O jogo

A primeira etapa da partida começou equilibrada e permaneceu ao longo dos 45 minutos, com poucas oportunidades dos dois lados. Aos 10 minutos, Pedro Lima arriscou de longe e a bola foi pela linha de fundo.

Na volta para o segundo tempo, o Verdão impôs pressão e teve a primeira chance aos nove minutos: Pedro Lima recebeu fora da área, dominou e finalizou para o gol, mas o goleiro Kauã fez a defesa e mandou para escanteio. Aos 36, Jhon Jhon cobrou uma falta direto no gol e o goleiro ficou com a bola.

Com o resultado, a decisão foi para os pênaltis. Os jogadores Henri, Naves, Ruan Ribeiro e Jhon Jhon converteram suas penalidades, enquanto Kaique fez uma defesa, garantindo o título da Copa do Brasil Sub-20.

Palmeiras Sub-20: Kaique; Henri, Naves e Michel (Daniel); Garcia, Fabinho (Ruan Ribeiro), Pedro Lima (Léo) e Jhon Jhon; Kevin (Edney) e Vitinho (Wendell). Técnico: Paulo Victor Gomes.

Veja os jogos do Verdão Sub-20 pela Copa do Brasil:

Primeira fase

28/09: Palmeiras 6 x 0 CEU ABC-MS – Academia de Futebol 2

Gols: Gustavo Mancha, Kauan Santos, Talisca, Wendell (duas vezes) e Ruan Ribeiro

Oitavas

03/10: Brasil de Pelotas-RS 0 x 3 Palmeiras – Bento de Freitas

Gols: Henri, Wendell e Kevin

09/10: Palmeiras 2 x 1 Brasil de Pelotas-RS – Academia de Futebol 2

Gols: Daniel e Ruan Ribeiro

Quartas

15/10: Palmeiras 3 x 0 IAPE-MA – Academia de Futebol 2

Gols: Jhon Jhon (duas vezes) e Allan

22/10: IAPE-MA 0 x 2 Palmeiras – Nhozinho Santos

Gols: Ian e Vitinho

Semifinal

01/11: Palmeiras 2 x 0 Internacional – Arena Barueri

Gols: Kevin e Léo

05/11: Internacional 0 x 2 Palmeiras – Morada dos Quero-Queros

Gol: Naves e contra

Final

12/11: Palmeiras 0 x 0 Flamengo – Arena Barueri

Fonte: Agência Esporte