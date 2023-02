Palmeiras vence o Inter de Limeira e segue invicto no Paulistão

Melhor campanha geral, único invicto, time com mais vitórias, melhor ataque, defesa e saldo de gols da competição.

O Palmeiras defendeu e ainda ampliou sua vantagem em todos estes aspectos ao superar a equipe da Inter de Limeira, por 2 a 0, no Allianz Parque, na noite desta quinta-feira (09), pela 7ª rodada do Estadual.

Os gols da partida foram marcados no primeiro tempo, por Raphael Veiga, em cobrança de pênalti sofrido por Endrick, aos 17, e por Piquerez, em um chute de três dedos de fora da área, aos 35. Dudu e Veiga ainda desperdiçaram uma cobrança de pênalti cada – a de Dudu, aos 45 da etapa inicial, também sofrida por Endrick (para fora); e a outra de Veiga, aos 44 do segundo tempo, essa sofrida por Giovani (o goleiro Léo Vieira, que, aliás, vinha fazendo importantes defesas para a equipe visitante na partida, interceptou).

Agora, em sete partidas, assim como quase todos os participantes do Paulistão 2023 (ainda resta jogar pela 7ª rodada apenas São Bernardo e Corinthians, no jogo das 21h30 desta noite), o Verdão, que já liderava o torneio de forma geral (ou seja, não só o seu grupo (D), mas também em comparação com as equipes dos outros três grupos (do A ao C), ampliou a vantagem neste quesito, indo a 17 pontos: a campanha do time de Abel Ferreira contabiliza cinco vitórias, dois empates, 11 gols marcados e apenas dois sofridos (portanto, nove gols de saldo).

Desta forma, o Verdão continua sendo o líder geral ao fim desta jornada à frente do Corinthians, com 13, ainda que o rival vença seu compromisso frente o São Bernardo, no ABC (pois, neste caso, iria chegar, no máximo, a 16 pontos). Além disso, as cinco vitórias palmeirenses já fazem do Verdão o time que mais venceu no torneio, seguido do Corinthians e do Bragantino (ambos vencedores quatro vezes); portanto, nesta sétima rodada, apenas o time do Parque São Jorge tem a chance de, no máximo, igualar a marca da qual o Alviverde, neste momento, detém isoladamente.

E pelo fato de não ter sofrido gol nesta noite, o Palmeiras defendeu, mais uma vez, o posto de ser o dono da melhor defesa isolada do Campeonato Paulista 2023, já que a segunda melhor defesa pertence ao Corinthians, vazado três vezes.

Além disso, os dois gols marcados foram imprescindíveis para que o Palmeiras continuasse sendo dono do melhor ataque do torneio. Ao fim da 6ª rodada, já era o número um neste aspecto, com nove bolas na rede, ao lado do Corinthians e do São Bernardo. Entretanto, com quase todos os outros desta etapa concluídos, o Mirassol assumiu a artilharia, com 11 gols – liderança essa agora igualada pelo Verdão.

Outra marca longeva ganhou sequência com o resultado favorável desta noite. O Palmeiras chegou ao 18° duelo seguido sem conhecer derrota no Allianz Parque. Isso porque a última vez em que o Alviverde foi superado em sua arena foi em um jogo contra o Athletico-PR, no dia 02 de julho de 2022, por 2 a 0, pelo Campeonato Brasileiro (aliás, uma das duas únicas derrotas do time em casa naquela temporada). E de lá para cá, o time de Abel Ferreira foi a campo outras 18 vezes no Allianz (já computando o jogo de hoje), acumulando 12 vitórias e seis empates (marcou 34 gols neste período e sofreu sete).

Especificamente contra a Inter de Limeira, o Palmeiras chegou ao dobro de vitórias do adversário no número geral de confrontos entre os times: este foi o duelo 45, e agora são 18 vitórias do Verdão contra 9 da equipe do interior (outros 18 jogos terminaram empatados). Ao todo, o Maior Campeão do Brasil vazou o adversário da vez 71 vezes, contra 43 gols que sofreu.

Individualmente, vale ressaltar a assiduidade de Raphael Veiga em relação aos seus gols. Em oito jogos na temporada (sendo sete pelo Paulista e um pela Supercopa do Brasil), dos quais o camisa 23 disputou seis, foram quatro gols marcados – com isso, o meia é o artilheiro do time na temporada.

O goleiro Weverton também viveu noite especial. Além de ter passado mais uma partida sem sofrer gol pela 137ª vez com a camisa do Verdão, chegou hoje ao seu jogo de número 274 pelo clube e, com isso, igualou o exato número de partidas de outro ídolo recente da mesma posição: Fernando Prass. Ambos, agora, dividem a 8ª posição dos guarda-redes que mais jogaram pelo clube em toda a história, sendo que, neste século, dividem a segunda colocação (só atrás de Marcos, com 392 jogos desde 2001, e com 533 no total).

Fonte: Agência Esporte