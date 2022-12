Palmeiras vence o Santos e é campeão Paulista de Futebol Feminino

O Palmeiras venceu o Santos por 2 a 1 (3 a 1 no agregado) na tarde desta quarta-feira (21.12) e conquistou o título do Campeonato Paulista mais uma vez após 21 anos, no Allianz Parque. Os gols palestrinos foram marcados por Bia Zaneratto e Ary Borges. No jogo de ida, o Verdão bateu o rival por 1 a 0, com gol da atacante Patrícia Sochor.

A decisão também marcou o recorde de torcida das Palestrinas na história da modalidade: no total, 20.071 torcedores acompanharam a final no Allianz Parque.

Com os gols marcados no duelo, a atacante Bia Zaneratto e a meia Ary Borges igualaram a atacante Carla Nunes como as maiores artilheiras da história do futebol feminino do Palmeiras, todas com 37 tentos.

Homenagem

Antes do duelo com o Santos, a meio-campista Camilinha recebeu uma homenagem do diretor executivo Alberto Simão pelos 100 jogos com a camisa alviverde. A meia alcançou a marca durante a vitória por 1 a 0 contra a Ferroviária, que garantiu a vaga das Palestrinas na final do Campeonato Paulista.

A final

O Verdão iniciou a partida no campo de ataque e antes do primeiro minuto levou perigo para a meta da goleira do rival. Bia Zaneratto recebeu e cruzou para Julia Bianchi empurrar para o fundo das redes, mas a árbitra assinalou impedimento da atacante. O restante da primeira etapa seguiu equilibrada e o Santos teve dois gols anulados.

Para o segundo tempo, o Alviverde voltou sem alterações e com uma postura ainda mais ofensiva. Aos 21 minutos, a Imperatriz foi lançada em velocidade, deixou duas marcadoras para trás e abriu o placar no Allianz Parque.

Com 31 minutos, Ary Borges recebeu de Bruna Calderan, invadiu a área e chutou, mas a goleira defendeu. No rebote, a bola bateu na zagueira adversária e sobrou para a camisa 8, que ampliou o placar para 2 a 0. Aos 37, o rival marcou um gol.

Palmeiras Feminino: Amanda, Bruna Calderan, Poliana, Day Silva, Julia Bianchi, Katrine, Duda Santos, Ary Borges (Carol Rodrigues), Bia Zaneratto, Byanca Brasil (Patrícia Sochor) e Andressinha. Técnico: Ricardo Belli.

Confira as informações dos jogos do Palmeiras na final do Paulista Feminino:

17/12 – Santos 0 x 1 Palmeiras – Bruno José Daniel

Gol: Patrícia Sochor

21/12 – Palmeiras 2 x 1 Santos – Allianz Parque

Gols: Bia Zaneratto e Ary Borges

Saiba os placares do Alviverde na semifinal do Paulista Feminino:

08/12 – Ferroviária 4 x 4 Palmeiras – Arena Fonte Luminosa

Gols: Ary Borges (duas vezes), Andressinha e Bia Zaneratto

12/12 – Palmeiras 1 x 0 Ferroviária – Arena Barueri

Gol: Andressinha

Veja os resultados das Palestrinas na primeira fase do estadual:

11/08 – Palmeiras 6 x 0 Pinda – Estádio do Canindé

Gols: Bruna Calderan, Bia Zaneratto (duas vezes), Ary Borges (duas vezes) e Evelin

17/08 – Realidade Jovem 0 x 2 Palmeiras – Estádio João Mendes Athayde

Gols: Patrícia Sochor e Bia Zaneratto

24/08 – Palmeiras 2 x 2 Santos – Arena Barueri

Gols: Julia Bianchi e Camilinha

07/09 – Palmeiras 0 x 3 Red Bull Bragantino – Estádio do Canindé

15/09 – São José 1 x 4 Palmeiras – Martins Pereira

Gols: Bia Zaneratto, Duda Santos e Ary Borges (duas vezes)

21/09 – Corinthians 0 x 2 Palmeiras – Estádio Francisco Ribeiro Nogueira

Gol: Poliana e contra

29/09 – Palmeiras 5 x 0 Portuguesa – Estádio Bruno José Daniel

Gols: Duda Santos, Bia Zaneratto, Ary Borges, Bruna Calderan e Patrícia Sochor

03/11 – Taubaté 1 x 2 Palmeiras –Joaquim de Morais Filho

Gols: Bia Zaneratto (duas vezes)

16/11 – Palmeiras 1 x 0 Ferroviária – Arena Barueri

Gol: Patrícia Sochor

19/11 – São Paulo 0 x 1 Palmeiras – Arena Barueri

Gol: Byanca Brasil

23/11 – Palmeiras 5 x 0 São Bernardo – Estádio Bruno José Daniel

Gols: Bruna Calderan, Ary Borges (duas vezes), Bia Zaneratto e Andressinha

Fonte: Agência Esporte