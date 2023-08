Palmeiras vence primeiro confronto contra o Atlético pelas oitavas da Libertadores

O Palmeiras venceu o Atlético-MG por 1 a 0, nesta quarta-feira (02), no Mineirão, em Belo Horizonte-MG, pelo jogo de ida das oitavas de final da CONMEBOL Libertadores 2023, e alcançou nove jogos de invencibilidade diante do rival mineiro (é a maior série alviverde no confronto), sendo cinco no Mineirão.

Nos últimos 19 jogos entre os rivais, aliás, foram apenas duas derrotas palmeirenses (com cinco vitórias e 12 empates). No histórico do Mineirão, o retrospecto é favorável ao Verdão: em 31 jogos, são 13 vitórias palestrinas, 12 do rival alvinegro e seis empates.

O Palmeiras está invicto há 12 jogos contra times mineiros, desde novembro de 2021. Em Minas, o Alviverde não perde há sete jogos, desde julho de 2022, e também leva vantagem na história: 59 vitórias, 35 empates e 53 derrotas, com 213 gols marcados e 181 gols sofridos.

Especificamente contra times mineiros em Minas, o Verdão segue com números positivos: 54 vitórias, 34 empates e 51 derrotas em 139 jogos, com 197 gols marcados e 175 gols sofridos.



Nos últimos 27 jogos fora de casa na Libertadores (25 como visitante e duas finais em campo neutro), o Palmeiras perdeu apenas dois (um em 2022 e um em 2023), somando 19 vitórias e seis empates. Neste período, o Verdão estabeleceu o recorde de invencibilidade como visitante na história da competição, com 20 jogos entre 2019 e 2022, e o recorde de invencibilidade fora de casa, com 22.

MARCAS INDIVIDUAIS



> Marcos Rocha se tornou o 3º jogador com mais triunfos em toda a história da Libertadores. Atualmente, o lateral soma 49 resultados positivos (26 pelo Palmeiras e 23 pelo Atlético-MG), ao lado de Clemente Rodríguez e atrás de Rogério Ceni, com 51, e Fábio (em atividade pelo Fluminense), com 52.

> Mayke passou a ocupar a 65ª colocação do ranking de atletas com mais partidas pelo Palmeiras na história(234, ao lado de Tupãzinho).

> Zé Rafael alcançou a 51ª colocação da lista de atletas com mais partidas pelo Palmeiras na história (252, ao lado de Gildo e Márcio Araújo). Também se isolou na 5ª posição do ranking de jogadores com mais vitórias pelo clube neste século (152).

O JOGO

Assim como aconteceu nas duas últimas temporadas, Palmeiras e Atlético-MG se encontraram novamente em um duelo eliminatório da Libertadores. O confronto no Mineirão começou bastante disputado, e o Verdão conseguiu abrir o marcador logo aos 29 minutos de jogo após um belo chute de fora da área de Raphael Veiga. Superior ao longo da partida, o Maior Campeão do Brasil criou outras oportunidades para ampliar o placar, mas não conseguiu. Fim de jogo e vitória palestrina na casa do Galo.

Fonte: Esportes