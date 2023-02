Pão de cebola

Reprodução/Instargram Monique Danello informou que fará cirurgia para tratar de tumor benigno

A jornalista esportiva Monique Danello, da TNT Sports, informou nesta terça-feira (14) que fará uma cirurgia para retirar um tumor. O anúncio foi feito em vídeo publicado no Instagram e, de acordo com ela, trata-se de um osteoma que a acompanha há 13 anos.

“Eu pensei muito ao longo desses anos, sempre tive muito medo de fazer cirurgia, anestesia geral. E agora tomei essa decisão junto com os médicos e com a minha família. Era o momento, não dava mais para adiar. Pensando nas coisas que vem pela frente no meu futuro, e principalmente na minha saúde”, diz.

Em entrevista ao iG, a Dra. Veridiana Pires de Camargo, oncologista clínica da Beneficiência Portuguesa de São Paulo, afirmou que o osteoma trata-se de um tumor classificado como benigno que raramente acomete pessoas com mais de 50 anos.

“O osteoma é um tumor benigno ósseo que pode ocorrer em qualquer parte do nosso corpo, mas o mais comum é surgir na região dos ossos da cabeça e das pernas. Eles são mais comuns em crianças e adultos jovens, raramente vão aparecer pacientes com mais de 50 anos”, ressalta.

A especialista, que também é coordenadora do Comitê de Sarcomas da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC), pontuou que o diagnóstico dessa efemeridade muitas vezes é feito por meio de raio x. Tomografia e ressonância magnética podem ser exames complementares solicitados pelos médicos.

Sintomas e tratamento

Veridiana ressalta que o principal sintoma do osteoma ósseo são as dores localizadas e que, por conta disso, normalmente o tratamento inicial é feito com o uso de analgésicos e anti-inflamatórios.

“O auxílio destes medicamentos pode durar temporariamente, e há grandes chances dos sintomas voltarem. Neste caso, o principal tratamento é o cirúrgico, onde é feita a ressecção completa, sendo que em alguns casos ele pode voltar”, explica.

“Quando o tumor aparece nas pernas, um outro tipo de tratamento é a ablação por radiofrequência através de uma agulha. Nesse processo, a ponta da agulha trata o tumor por hipertermia, por aumento de temperatura. Essa agulha circunda o tumor e acaba resolvendo o problema na região”, complementa a oncologista.

Diferença entre tumor benigno e maligno

Uma dúvida que pode ocorrer entre a população diz respeito às diferenças entre tumores benignos, como é o caso do osteoma, e os malignos. A principal característica que os difere é em relação à capacidade de disseminação pelo corpo.

“O tumor benigno não tem a capacidade de atingir a circulação sanguínea e migrar para o pulmão e para o fígado, por exemplo, diferentemente do que ocorre com os malignos”, destaca a especialista.

As células relacionadas a um tumor benigno se espalham lentamente e são muito semelhantes às células do tecido normal. Já as células dos tumores malignos disseminam-se rapidamente e têm a capacidade de se infiltrar em estruturas próximas aos locais de origem.

Veridiana finaliza explicando que a diferenciação entre uma lesão benigna e maligna pode ser feita com a realização de um raio x ou de uma tomografia. Ela diz ainda ser necessária muita atenção, principalmente em relação às crianças, que são mais propensas a apresentar casos de tumores ósseos, como osteossarcoma.

Fonte: IG SAÚDE