Paolla Oliveira arrasa em último ensaio de carnaval de rua da Grande Rio: ‘Dar certo!’

Key Alves caprichou na produção e prestigiou o evento promovido por Virgínia Fonseca para celebrar a inauguração do escritório da influenciadora na capital paulista. Acompanhada da irmã, Keyt Alves, a influenciadora esbanjou beleza e caprichou no carão enquanto posava com um look confortável ao lado da empresária Samara Pink e da mulher de Zé Felipe.