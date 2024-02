Paolla Oliveira capricha em look para curtir Bloco da Favorita: ‘Carnaval já começou’

Depois de Virginia Fonseca, chegou a vez de Gkay surpreender os seguidores com seu novo visual! Nesta sexta-feira (2), a influenciadora decidiu abandonar os cabelos castanhos e adotou o ruivo.

Através de seu perfil no Instagram, a nova ruiva do momento já postou um vídeo mostrando o antes e depois da transformação ao som de Look What You Made Me Do, de Taylor Swift. “Mudei”, ela escreveu na legenda.

Não demorou muito para os clientes rasgarem elogios para a famosa. “SIMPLESMENRE AMEIIIII PQPPPP”, elogiou um. “NASCI PRA VER ESSA MULHER RUIVA”, disse mais um. Confira: