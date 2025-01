Paolla Oliveira curte primeiro dia do ano em praia com Diogo Nogueira: ‘01.01.25’

Paolla Oliveira usou as redes sociais para compartilhar como curtiu o primeiro dia de 2025. Isso porque a atriz aproveitou a estreia ensolarada do novo ano nas areias do litoral do Nordeste.

Ela esteve na companhia do namorado, Diogo Nogueira, que se apresentou em Sobral, no Ceará, no Réveillon, além de subir ao palco da Praia de Iracema, em Fortaleza, no Pré-Réveillon.