Paolla Oliveira faz clique no mar e reflete sobre 2023: ‘Quero ser próspera o ano todo’

Murilo Huff, ex de Marília Mendonça e pai do filho dela, rainha da sofrência, fez muito sucesso no ano de 2023 e para celebrar o sucesso, ele fez uma retrospectiva do ano que lhe trouxe muitas conquistas, inclusive, um novo amor.

“Quem tava aqui e acompanhou todos esses momentos? Me conta aqui o seu preferido ou qual vc viveu comigo esse ano!”, escreveu ele.

Os seguidores, claro, celebraram com o artista. “Que 2024 seja ainda melhor na sua vida bb”, desejou um. “Foi lindo, e em 2024 vai ser ainda melhor”, disse uma seguidora. “Vivi todos mesmo a distância mais com a emoção de quem estava em cada um desses momentos “, revelou uma terceira seguidora. Confira: