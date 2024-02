Paolla Oliveira faz reflexão sobre beleza natural: ‘Descer a ladeira da beleza’

‘, 41, que se prepara para mais um Carnaval como rainha de bateria da Grande Rio, fez uma reflexão sobre beleza. A atriz também destacou a respeito dos elogios em forma de ofensa.

Em seu perfil no Instagram, ela compartilhou mais uma produção da série de vídeos do projeto CarnaPaolla. Nesta quinta-feira (8), o tema foi “descer a ladeira da beleza”, elogios em forma de ofensa, beleza natural, entre outros.

“Descer a ladeira da beleza? O que será isso, minha gente? É cansativo caminhar num mundo cheio de exigências e sem nenhuma garantia, onde acabamos esquecendo o que há de mais bonito em nós. Bora recalcular essa rota e construir nossa liberdade, que é essencial, com coragem de sermos quem somos? Nosso jogo, nossas regras!”, escreveu ela na legenda.

No vídeo, Paolla desce uma ladeira, chamada de forma fictícia de Ladeira da Beleza. Enquanto caminha, ela é questionada sobre o seu corpo. “Paolla Oliveira? Nem reconheci? Está diferente, não sabia que você tinha esse cabelo. Menina, te alongou, te afinou, ficou até mais magra. Parece até mais alta”, disse uma voz.

Na continuação, há outros questionamentos. “Nossa, você está ótima para quarenta anos, conservadíssima, nem parece, hein. Carnaval está chegando, você vai desfilar até que idade?”.

A artista passa pelas críticas e segue para uma aula de maquiagem natural. No entanto, ela se dá conta que a maquiagem não é natural e é chamada para uma reconstrução. No vídeo, Paolla também conversa com Jacy Lima e Manuela Xavier e fala sobre “Elofensa”, um elogio que, na verdade, é ofensa.

No vídeo, ela reflete mais um pouco sobre beleza natural. “Ser mulher é caminhar por um mundo cheio de exigências e nenhuma certeza, nessa sociedade que virou um grande espelho com caixa de comentários. Beleza nesse mundo é sempre uma construção cultural. O que eu acho? Que beleza é se manter viva, alegre, no mundo que todos os dias tenta calar e entristecer a gente”, disse.

“Até essa beleza que a gente chama de natural, leva tempo para produzir. Toda mulher tem sua beleza, meu amor. Qual é a sua?”, finalizou. Confira:

Fonte: https://uol.com.br