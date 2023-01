Papa emérito: mais de 135 mil fiéis já foram ao velório de Bento XVI

Ansa Fiéis vão ao Vaticano se despedir de Bento XVI

Cerca de 70 mil fiéis deram seu adeus a Bento XVI entre 7h e 19h (horário local) desta terça-feira (3), segundo dos três dias de velório público do papa emérito na Basílica de São Pedro, no Vaticano.

Com os 65 mil fiéis registrados ontem em todo o dia , um total de 135 mil peregrinos já homenagearam Joseph Ratzinger, morto no último 31 de dezembro. Na quarta-feira os fiéis também poderão se despedir do papa emérito entre 7h e 19h (horário local).

O corpo de Joseph foi colocado na nave central da Basílica de São Pedro. Ele está localizado em frente a um bloco de bronze confeccionado pelo artista italiano Gian Lorenzo Bernini.





Detalhes sobre o sepultamento do papa emérito

O caixão de Bento XVI terá moedas e medalhas cunhadas durante seu pontificado, bem como os pálios que ele usava em suas vestes litúrgicas.

O anúncio foi feito pelo diretor da sala de imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, durante um briefing com jornalistas internacionais sobre o funeral e o sepultamento de Joseph Ratzinger , marcados para a manhã da próxima quinta (5).

O pálio é uma espécie de colarinho de lã branca utilizado por papas e arcebispos, representando a ovelha que o pastor carrega nos ombros.

Além disso, de acordo com Bruni, o caixão também terá um cilindro de metal contendo um texto que descreve o pontificado de Bento XVI, o chamado “rogito”.

Fonte: IG Mundo