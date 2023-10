Papa Francisco critica negação das mudanças climáticas

Reprodução/Instagram Papa Francisco, líder da Igreja Católica

O Papa Francisco teceu comentários sobre a aceleração da crise climática . As declarações do pontífice ocorreu nesta quarta-feira (04), em uma encíclica de 7.000 palavras chamada Laudate Deum (“Louvado seja Deus”).

Na declaração, Francisco disse que a culpa do avanço rápido da crise climática se deve às grandes indústrias aos líderes mundiais e ao estilo de vida “irresponsável” da população ocidental.

“As nossas respostas não têm sido adequadas, enquanto o mundo em que vivemos está em colapso e pode estar a aproximar-se do ponto de ruptura”, escreveu o Papa.

“Alguns efeitos da crise climática já são irreversíveis, pelo menos durante várias centenas de anos, como o aumento da temperatura global dos oceanos, a sua acidificação e a diminuição do oxigênio”, afirmou o pontífice.

Ele ainda fez fortes críticas aos negacionistas e retardatários das alterações climáticas, dizendo que os sinais de alteração “estão aqui e são cada vez mais evidentes”.

“Apesar de todas as tentativas de negar, ocultar, encobrir ou relativizar a questão, os sinais das alterações climáticas estão aqui e são cada vez mais evidentes. Ninguém pode ignorar o fato de nos últimos anos termos assistido a fenômenos meteorológicos extremos, períodos frequentes de calor anormal, seca e outros gritos de protesto”.

No texto, ele comenta sobre a responsabilidade dos países ricos pelas alterações climáticas: “Se considerarmos que as emissões por indivíduo nos Estados Unidos são cerca de duas vezes maiores do que as dos indivíduos que vivem na China, e cerca de sete vezes maiores do que a média dos países mais pobres, podemos afirmar que uma ampla mudança no estilo de vida irresponsável ligada com o modelo ocidental teria um impacto significativo a longo prazo”.

Dentre os culpados citados pelo pontífice, estão os líderes e as empresas, que só vislumbram o lucro, sem medir os impactos ambientais que isso pode causar. “Lamentavelmente, a crise climática não é propriamente um assunto que interesse às grandes potências econômicas, cuja preocupação é com o maior lucro possível ao mínimo custo e no menor tempo.”

Até a instituição religiosa foi alvo de críticas de Francisco, que disse que certas opiniões desdenhosas e pouco razoáveis ​​que encontro, mesmo dentro da Igreja Católica”.

