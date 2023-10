Papa Francisco pede por cessar-fogo e ajuda humanitária em Gaza

Mazur/cbcew.org.uk / Catholic Church (England and Wales) – 17.12.2022 Papa Francisco falou sobre a guerra no Oriente Médio





O Papa Francisco fez um apelo neste domingo (29) por um cessar-fogo na Faixa de Gaza em meio ao contínuo conflito na região.

Além de solicitar o fim imediato das hostilidades, o Papa Francisco também instou a libertação dos reféns mantidos pelo grupo Hamas.

“Que ninguém abandone a possibilidade de parar as armas. Cessar-fogo! Parem, irmãos e irmãs, a guerra é sempre uma derrota”, declarou o Papa.

Outro ponto enfatizado pelo líder religioso é a necessidade de abrir corredores humanitários que permitam a entrega de ajuda necessária às áreas afetadas pelo conflito.

“Penso naqueles que são vítimas das atrocidades da guerra, no sofrimento dos migrantes, na dor oculta daqueles que se encontram sozinhos e em condições de pobreza e naqueles que são esmagados pelos fardos da vida. Quantas vezes, por trás de belas palavras e promessas persuasivas, se favorecem formas de exploração ou nada se faz para evitá-las”, acrescentou.

A população da Faixa de Gaza enfrenta dificuldades crescentes devido à falta de suprimentos essenciais, incluindo alimentos, água e assistência médica.

O conflito na Faixa de Gaza continua a se intensificar, com a região sendo alvo de bombardeios frequentes.





As forças israelenses têm ampliado suas operações, atingindo cerca de 450 alvos ligados ao grupo terrorista Hamas, incluindo centros de comando operacional e postos de observação.

Segundo informações do Ministério da Saúde ligado ao Hamas, mais de oito mil pessoas perderam a vida na Faixa de Gaza desde o início do conflito com Israel.

Fonte: Internacional