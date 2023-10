Papa liga para jornalista português em Israel e expressa solidariedade

Reprodução/Instagram Papa Francisco expressa solidariedade com jornalista em Israel

O papa Francisco ligou neste sábado (14) para o jornalista português Henrique Cymerman, correspondente do canal televisivo SIC Notícias em Israel, e prestou solidariedade com o povo local.

Segundo o canal, Francisco se mostrou muito preocupado com o ataque do grupo Hamas a Israel no último sábado (7), que desencadeou uma guerra em Israel.

O papa também manifestou preocupação com os muitos argentinos que estavam nos kibutzim ao sul de Israel, atacados por membros do Hamas. Francisco disse acreditar ter muitos amigos entre os argentinos que morreram ou ficaram feridos.

Além disso, o papa acrescentou que quer receber no Vaticano as famílias dos cerca de 120 sequestrados pelo Hamas.

Fonte: Internacional