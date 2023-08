PAPANICOLAUOferta do exame que previne câncer do colo do útero é intensificada em Porto Velho

Além dos atendimentos de rotina, ação disponibiliza horários alternativos para atendimento à noite e aos sábados

A primeira ação do projeto ‘Câncer de Colo de Útero: prevenir é se amar’ aconteceu sábado (12), na unidade de saúde da Vila Princesa. Maria Valdeci de Souza, de 57 anos, procurou o serviço para realizar o exame papanicolau, procedimento essencial no diagnóstico precoce da doença.

“Quando fiquei sabendo desse atendimento no sábado, algo tocou no meu coração para vir fazer o exame. A gente vai ficando com mais idade e a saúde começa a se fragilizar, então é muito importante manter os cuidados, principalmente se tratando de prevenção do câncer”, argumentou a moradora.

Intensificação de Coleta de Preventivo

O projeto ‘Câncer de Colo de Útero: prevenir é se amar’ é uma iniciativa da Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), para tornar mais acessível a oferta do exame papanicolau no município.

Durante os meses de agosto e setembro, as unidades que integram a ação vão oferecer horários alternativos para atendimento sob demanda espontânea, ou seja, sem necessidade de agendamento prévio, incluindo período estendido até às 22h durante um dia da semana e aos sábados até às 18h, conforme cronograma abaixo.

Quem pode fazer o exame?

Toda pessoa com útero que tem ou já teve vida sexual deve submeter-se ao exame preventivo periódico, especialmente as que têm entre 25 e 64 anos. O câncer de colo do útero é uma doença que pode ser evitada e tratada quando diagnosticada em fase inicial.

O que precisa para fazer a coleta?

No dia do exame, a mulher não deve estar em período menstrual e não utilizar creme vaginal, duchas, tampões, desodorantes ou outros medicamentos vaginais antes do exame, a recomendação é para melhorar o resultado da amostra. Também é necessário ter em mãos o cartão SUS e CPF.

CRONOGRAMA AGOSTO – DEMANDA ESPONTÂNEA

Corujão – 19h às 22h (paciente deve chegar até 21h30)

Unidade de Saúde Maurício Bustani

Endereço: avenida Jorge Teixeira, 1989, bairro Liberdade

15/08/2023 (terça-feira) 30 vagas

22/08/2023 (terça-feira) 30 vagas

29/08/2023 (terça-feira) 30 vagas

Unidade de Saúde Renato Medeiros

Endereço: rua Magno Arsolino, 1456, bairro Cidade do Lobo

17/08/2023 (Quinta-feira) – corujão

Corujão – 18h às 20h (paciente deve chegar até 19h30)

Unidade de Saúde Caladinho

Endereço: rua Tancredo Neves, 4752, bairro Caladinho

16/08/2023 (quarta-feira)

17/08/2023 (quinta-feira)

23/08/2023 (quarta-feira)

24/08/2023 (quinta-feira)

30/08/2023 (quarta-feira)

31/08/2023 (quinta-feira)

Ação aos Sábados

Unidade de Saúde Caladinho

Endereço: rua Tancredo Neves, 4752, bairro Caladinho

19/08/2023 (Sábado) 8h às 18h

02/09/2023 (Sábado) 8h às 18h

Unidade de Saúde Vila Princesa

Endereço: BR-364, sentido Acre

26/08/2023 (Sábado): 07h às 12h

Unidade de Saúde Hamilton Raulino Gondim

Endereço: avenida José Amador dos Reis, s/n, bairro Tancredo Neves

26/08/2023 (Sábado): 08h às 18h

Atendimento de rotina todos os dias

O preventivo é um procedimento de rotina oferecido em todas as unidades da zona rural e urbana, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Para realizar o agendamento, a população deve procurar a unidade mais próxima de casa tendo em mãos o cartão do SUS e um documento oficial com foto.

Saiba aqui os dias e horários de atendimento e a unidade mais próxima de você​

Texto: Luciane Gonçalves

Foto: Semusa

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO