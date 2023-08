Paquistão: Estado Islâmico reivindica ataque que matou 54 pessoas

Divulgação/Rescue 1122 Pessoas prestam homenagens póstumas àqueles que morreram no atentado terrorista de domingo no Paquistão





O número de pessoas mortas em decorrência da explosão de um homem-bomba na província de Khyber Pakhtunkhwa, no noroeste do Paquistão , subiu para 54. Mais de 200 cidadãos ficaram feridos no incidente.

Shaukat Abbas, alto funcionário do departamento antiterrorista paquistanês, informou à imprensa local que 23 pessoas que vieram a óbito neste domingo (30) eram menores de idade.





Outra atualização em relação à explosão fatal é de que o grupo jihadista Estado Islâmico (EI) reivindicou o ataque. O EI realizou ofensivas recentes contra o partido conservador Jamiat Ulema-e-Islam (JUI-F), que organizou o evento que vitimou dezenas de pessoas.

Vídeos compartilhados via redes sociais mostram o momento exato da explosão. O evento do partido político acontece no que parece ser uma tenda, e é possível ver centenas de pessoas no local.

Extremely graphic Breaking 🚨🚨🚨🚨 Moment of explosion: Bajaur Jamiat Ulema-e-Islam Workers Convention Blasts video released‼️ pic.twitter.com/bKeTSrrlvj — Aqssss (@AqssssFajr) July 30, 2023





Informações divulgadas pela imprensa local dão conta de que cerca de 500 pessoas estavam participando do comício do JUI-F, parceiro da coalizão do atual governo paquistanês.

